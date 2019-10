La nuova stagione de Le Iene parte senza Nadia Toffa, ma sarà soltanto un’assenza ‘fisica’ che non lascia spazio a quella spirituale. La prima puntata del format si apre con un video inedito della Iena, voluto fortemente dalla giornalista scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una difficile battaglia contro il cancro. In studio 100 colleghi riuniti per ricordarla.

100 Iene per Nadia: il saluto alla Toffa

Quella del 1° ottobre 2019 è una data importante per Le Iene, la cui nuova stagione si apre senza il sorriso e la verve di Nadia Toffa. La prima puntata si aprirà con un suo video inedito, girato in collaborazione con l’autore Giorgio Romiti.

In studio per lei 100 volti della trasmissione a cui la Iena ha dato lustro con le sue inchieste giornalistiche e la sua passione, in quello che è un appuntamento speciale in omaggio alla grandezza della giornalista, morta a soli 40 anni a causa di un tumore.

Per l’occasione, sono tanti i nomi presenti: da Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, a Fabio Volo, Luca e Paolo, Enrico Lucci e molti altri ancora.

23 anni di amicizia e condivisione tutti in una sola serata: è negli studi del format che si incontreranno per dare il loro saluto all’indimenticabile collega.

L’ultimo video di Nadia per Le Iene

La nuova edizione è condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi e si aprirà con un video inedito – l’ultimo – di Nadia Toffa per Le Iene. Alle 21.25 del 1° ottobre, su Italia 1, tutto si ferma e ritorna lei, che tanto ha desiderato registrare quelle immagini in collaborazione con uno degli autori, Giorgio Romiti.

20 minuti realizzati dopo averlo chiamato per proporgli la sua idea, una “sorpresa”, come l’ha definita la Iena, che sarà presentata al pubblico della trasmissione in apertura di stagione.

Sul profilo Instagram ufficiale de Le Iene il dolcissimo lancio per l’occasione, con un file audio che preannuncia quanto sarà trasmesso in studio: “‘Non è importante quanto vivi, ma come vivi’. Martedì la stagione de Le Iene riparte con l’ultimo video voluto e realizzato dalla nostra Nadia Toffa. Vi aspettiamo dalle 21.25 su Italia 1“.

