“Condividi l’amore” cita la sua canzone ed effettivamente anche i fatti rispecchiano in toto le sue parole. Cremonini, sembra ormai più che ufficiale, ha trovato la sua dolce metà. La coppia, anche se effettivamente manca la conferma a tutti gli effetti del cantante, sembra ormai non nascondersi più e condivide con tutti la sua Martina.

Cremonini innamorato: i cuori infranti delle fan

Chi se non Cesare Cremonini potrebbe mai portare a spasso per i colli bolognesi la sua morosa? La risposta vien da sé. Pare che l’amato cantante bolognese abbia finalmente perso la testa. A far breccia nel suo cuore è la bella Martina Margaret Maggiore.

Di lei si conosce pochissimo e il suo profilo Instagram privato non aiuta i curiosi e le ormai disilluse di poter ancora ambire ad un posto fisso al fianco dello scapolo più rincorso dell’ambito musicale. Cremonini ha trovato sorriso, amore e una ragazza meravigliosa al suo fianco che lo accompagna di giorno in giorno nella sua quotidianità.

Share the… invidia!

Dapprima lo scatto allo studio velatamente camuffato, poi lo scatto a viso aperto a confermare tutto il fitto chiacchiericcio. “Buon viaggio (Share The Love)”, scrive Cremonini su Instagram immortalandosi al fianco di quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua compagna, citando sé stesso e facendo trapelare di aver una voglia matta di condividere con tutti i sui follower l’amore ritrovato alla soglia degli -anta.

“Ok è ufficiale, è bellissima“, commenta qualche utente facendo trapelare un certo senso di rassegnazione di fronte alla “fidanzata” dell’ex Lunapop. “Sogni infranti in 3…2…1“, commenta ironica un’altra fan mettendo in evidenza invece lo sconforto per aver “perso” una chance ora che il bel Cremonini non è più single. “Boato di cuori spezzati“; “Belli ma qui ci sono donne che soffrono… parecchio“; “Avrei preferito essere io, ma vabbè… hanno la mia approvazione“; “Ci sta uccidendo“; “Un lunghissimo minuto di silenzio“: questi sono solamente alcuni dei commenti più esilaranti che si uniscono al sentimento a quanto pare condiviso da molte delle fan di Cremonini.

Servendoci un po’ della loro ironia, se Cremonini “share the love”, nei confronti di Martina si può solo “share the invidia”.