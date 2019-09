Ah, l’amore! Prima o poi arriva per tutti e lo scapolo più famoso del panorama della musica italiano pare aver trovato la sua dolce metà. Almeno così ritengono i fan dopo che ieri Cesare Cremonini ha condiviso sui social una foto allo stadio in compagnia di Martina Maggiore.

Un amore allo scoperto

Per i fan non c’è dubbio. Da quasi 1 anno andrebbe avanti la relazione tra Cesare Cremonini e Martina. “E quella è la curva dei regaz… È un grande onore aver suonato in questo stadio storico”, scrive lui in didascalia cercando di sviare l’attenzione. Non riesce a trattenersi Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che commenta con una serie di cuoricini, in risposta Cremonini si smarca, come da copione: “Calma“, scrive.

Il lutto

Cesare Cremonini qualche giorno fa ha rotto il silenzio sulla morte del padre Giovanni: “Eri nostro padre, mio e di mio fratello Vittorio, ma anche “al dutåur”, il dottore, per tutti gli altri“. E ancora: “E dopo tutta una vita dedicata agli altri, hai visto? Oggi in tantissimi vogliono dirti grazie. Al posto mio avresti di sicuro smorzato l’emozione con uno dei tuoi proverbi. I tuoi pazienti sono stati i tuoi figli e io sono orgoglioso di essermi sentito pari a loro”.

Loro insieme e i primi passi nella musica: “Mi hai visto partire da un pianoforte più alto di me, appoggiato a un muro di casa, dove mi chiedevi di suonare la sera per toglierti la stanchezza, e mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato. Non smetterò mai di pensarti e cantarti, perché con te il mondo era più bello. Ma se una canzone che stia al posto tuo non c’è, eccola qua. È come se fossi con me. Ciao babbo. Cesare e Vittorio”.