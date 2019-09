Ha rotto il silenzio, Cesare Cremonini, sulla morte del padre Giovanni. L’uomo, 94 anni, è scomparso lo scorso lunedì e la notizia è stata diffusa oggi dal sindaco del suo comune di residenza, San Lazzaro di Savena.

Poco fa è stato suo figlio Cesare a volerlo ricordare con un meraviglioso video e con parole di immenso amore.

Un video per ricordare Giovanni

Due bambini piccoli uno poco più grande dell’altro, giocano tra le braccia di un uomo, il padre: si toccano, sorridono, accarezzano il volto dell’uomo. Sono Cesare e Vittorio Cremonini, con papà Giovanni ancora giovane. A parlare di lui non sono però solo le immagini, ma anche le parole di suo figlio: “Eri nostro padre, mio e di mio fratello Vittorio, ma anche “al dutåur”, il dottore, per tutti gli altri”.

Giovanni Cremonini era andato a vivere a San Lazzaro di Savena e lì era diventato il medico di una comunità, sempre pronto a prodigarsi per il prossimo. Il prossimo, ora, soffre per la sua mancanza: “E dopo tutta una vita dedicata agli altri, hai visto? Oggi in tantissimi vogliono dirti grazie. Al posto mio avresti di sicuro smorzato l’emozione con uno dei tuoi proverbi. I tuoi pazienti sono stati i tuoi figli e io sono orgoglioso di essermi sentito pari a loro”.

Importante il legame con la musica e il loro rapporto: “Mi hai visto partire da un pianoforte più alto di me, appoggiato a un muro di casa, dove mi chiedevi di suonare la sera per toglierti la stanchezza, e mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato. Non smetterò mai di pensarti e cantarti, perché con te il mondo era più bello. Ma se una canzone che stia al posto tuo non c’è, eccola qua. È come se fossi con me. Ciao babbo. Cesare e Vittorio”.

(Immagine in alto a destra: Imagoeconomica)