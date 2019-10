Gloria Guida torna sugli schermi televisivi con il programma Le Ragazze, giunto alla sua terza edizione. L’attrice inoltre si racconta in un’intervista a DiPiùTv in cui parla del rapporto col marito Johnny Dorelli, e accusa Claudio Baglioni di aver dimenticato di omaggiare il marito all’ultimo Festival.

Il ritorno in tv con Le Ragazze

All’età di 63 anni, Gloria Guida, attrice di cinema e teatro di successo, torna sul piccolo schermo col suo Le Ragazze. Il programma di Rai 3, arrivato alla terza edizione, riparte sabato 5 ottobre ed ha come protagoniste proprio le donne che raccontano le loro storie fatte di amori, coraggio e lotte per l’uguaglianza.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, la conduttrice dice: “Mi racconterei in questo programma, svelerei tutti i miei segreti, anche se rimango sempre una ragazza timida. Ma in questo caso, sarei pronta a svelare qualcosa di più. Grazie a questo piccolo gioiellino sono rinata. Per questa edizione ho dato più cuore, più consapevolezza e mi sento più sicura”.

Il rapporto col marito Johnny Dorelli e la polemica con Sanremo

Se da una parte la donna è impegnata con la nuova esperienza televisiva, dall’altra non dimentica però il suo grande amore con cui è sposata da quasi 30 anni, Johnny Dorelli.

Proprio riguardo al marito Gloria Guida racconta alla rivista DiPiùTv un episodio spiacevole legato al passato Festival di Sanremo. “Quest’anno sono trascorsi 60 anni dal secondo trionfo di Johnny a Sanremo, quando vinse con Domenico Modugno cantando “Piove (Ciao, ciao bambina)”. Mi aspettavo un omaggio per lui al Festival, visto che anche il conduttore e direttore artistico, Claudio Baglioni, è un cantante, ma così non è stato. Ci sono rimasta male” confessa la moglie.

La donna ha deciso così di omaggiare la carriera del marito a modo suo. “Allora ho scritto un messaggio d’amore per il mio Johnny sulla mia pagina Instagram”, racconta, “Sono sempre vicino a te, anche se Sanremo ti dimentica io ci sono sempre”.