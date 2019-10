Si intensificano, con l’inizio di ottobre, le chiacchiere e i rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini, unico padrone di casa.

E mentre pare che il direttore di Chi abbia preso un’importante e categorica decisione sui concorrenti, qualcuno lancia un altro scoop: Wanda Nara opinionista, moglie di Icardi dal 2014.

GF Vip: loro non potranno entrare

Mentre cresce l’hype intorno al cast della prossima edizione, Alfonso Signorini ha deciso che quest’anno, i casting sono aperti a tutti, meno che ai figli di… A diffondere la notizia e il sito Bitchyf.it.

Nella casa più spiata d’Italia, secondo il conduttore potrà entrare chiunque, dai cantanti agli attori, dalle miss agli sportivi, passando per showgirl, soubrette, comici, chef e conduttori.

Ma l’ingresso stavolta è severamente vietato a chi ha raggiunto la notorietà solo perché imparentato con grandi artisti. Si esclude a priori quindi la partecipazione di personalità quali Leonardo Tano, Mercedesz Henger, Fabrizia De André ed Edoardo Ercole.

Wanda Nara opinionista?

È invece il sito Dagospia a lanciare lo scoop secondo il quale sulla sedia di opinionista potrebbe sedere la manager Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, da cui ha avuto 2 figlie, Francesca e Isabella.

Se la notizia dovesse rivelarsi fondata per la bionda, ex di Maxi Lopez da cui ha avuto i figli Alentino, Benedicto e Costantino, non sarebbe certo la prima esperienza televisiva. La Nara è un personaggio assai chiacchierato, che riempie le cronache rosa, ultimamente soprattutto grazie alle controversie con Ivana Icardi, sorella dell’attuale marito. Ma in tv non l’abbiamo vista solo come ospite dei salotti, ma anche come volto del programma Tiki Taka. Personaggio controverso la Nara, visto che anche nello studio di Tiki Taka si sarebbero create alcune tensioni con il conduttore Pierluigi Pardo.