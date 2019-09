Grande festa alla corte di… Alfonso Signorini! Il direttore di Chi tra chiamate, contatti e trattative sta mettendo a punta la sua edizione del Grande Fratello Vip, la prima per lui nei panni di conduttore. Tante le avances da parte di aspiranti concorrenti: il toto-gieffini è ancora aperto ma inizia ad esserci una lista di nomi in attesa di una semplice e ufficiale conferma.

Grande Fratello Vip, la lungimirante lista di concorrenti

Inizia ad esserci una “corsa contro il tempo” per riuscire a far parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip che per quanto sia ancora lontana dalla messa in onda necessita di avere un cast su cui contare che sia ufficiale e sicuro il prima possibile.

Già dall’estate hanno iniziato a susseguirsi i chiacchiericci circa papabile o probabili vip pronti a varcare la soglia oltre la porta rossa del GFVIP. Non manca molto eppure la lista c’è e molto succulenta per quanto si tratti di una bozza in divenire.

Affiorano nomi dall’abisso

L’ultimo nome venuto a galla era quello di Paola Di Benedetto, l’ex isolana e anche ex di Francesco Monte. Secondo quanto lanciato da Oggi, la Di Benedetto sarebbe una papabile concorrente insieme a Federico Rossi che, il “Fede” di Benji&Fede, che però presenzierebbe solamente come ospite in studio.

Si è vociferato poi sul voler attingere di Signorini dalle “casse” di Uomini&Donne, pescando dal cilindro delle sorprese due ex tronisti: Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro. Richiesta invece, da parte del pubblico, la partecipazione di Katia, la “fotonica” di Temptation Island ma su di lei non c’è alcuna indiscrezione circa contatti con la produzione del reality quanto più il desiderio dei fan.

Per quanto riguarda invece l’amato Giucas Casella, il mago sembra avere la gamba protesa più verso Pechino Express che la casa più spiata d’Italia ma la proposta da parte di Signorini, come svelato da lui a Nuovo Tv, sembra sia arrivata.

Alla lista delle persone “contattate” sarebbe poi da aggiungere il nome di Adriana Volpe, recentemente ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo post controversie con Magalli e la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, e il nome di Antonella Elia che sembra, tra le tante, rappresentare l’ipotesi più concreta.

Anche 2 ex Miss Italia pronte ad entrare

Il punto di domanda però a dire il vero permane gigante su un’altra lunga e variegata sfilza di nomi tra cui figurano Natalia Bush, ex concorrente de La Talpa, esattamente come Karina Cascella, assidua frequentatrice dei salotti di Barbara d’Urso. E ancora il Divino Otelma, Fernanda Lessa, Claudia Galanti e Kabir Bedi, tutti ex de L’Isola dei Famosi. Anche il nome di Cicciolina sembra essere stato pronunciato più volte come quello di Matilde Brandi e Michele Cucuzza. Ultime arrivate nella lista due ex Miss Italia: Manila Nazzaro e Arianna David: entrambe a Spy hanno manifestato il desiderio di fare parte del cast. Ora è tutto nelle mani dell’abile Signorini!