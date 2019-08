Finisce Temptation Island ma continua a vivere in autonomia il tormentone lanciato dalla partecipante più amata di questa edizione, Katia Fanelli. Il suo “fotonico” continua a vivere senza bisogno dei riflettori di Mediaset ad illuminarlo e ora sembrano spalancarsi per lei le porte di un nuovo programma televisivo in cui tanti vorrebbero vederla: il Grande Fratello Vip.

Katia Fanelli: tutti la voglio al Grande Fratello Vip

Si può dire che a trascinare parte degli ascolti di questa edizione di Temptation Island sia stata proprio lei, Katia Fanelli. La bionda “fotonica” dal vestito “fotonico” che ha letteralmente smosso gli equilibri del programma suscitando qualche antipatia ma anche tantissimi apprezzamenti.

Il suo fare estroso e particolarmente divertente ha intrattenuto il pubblico che l’ha seguita in questi mesi estivi nella sua altalenata guerra interiore, divisa fra gli entusiasmi dati dai corteggiatori e l‘amore per Vittorio con il quale ha definitivamente chiuso dopo l’ultimo falò andando in onda nel corso dello speciale di Temptation Island, “un mese dopo”.

“Farei un delirio fotonico“

Ora non le rimane che tornare a casa e fare i conti con un team di sostenitori accaniti che da settimane ormai assediano i suoi post di Instagram, pronti ad incoraggiarla e riempirla di apprezzamenti disparati.

Pare ora che proprio i suoi fan la vorrebbero nuovamente sotto l’occhio di bue del Grande Fratello Vip. A chiederlo è stata una delle sue seguaci su Instagram alla quale la Fanelli ha voluto rispondere nelle sue stories.

Ovviamente, anche la risposta, in cui palesemente non nega l’entusiasmo qualora davvero la produzione decidesse di scritturarla, è tipicamente da Katia: “Farei un delirio fotonico“. Che d’altronde è quello che il pubblico le chiede e in questo, la presenza della Fanelli sarebbe una garanzia. Chissà che le orecchie lunghe di Signorini non possano prevedere incursioni dell’ultimo minuto.

*immagine in alto: Katia Fanelli.

Fonte/Instagram Katia Fanelli (dimensioni modificate)