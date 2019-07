Asciugatevi le lacrime, Temptation Island non è finito qui. In tanti ieri sera avranno potuto credere che le appassionanti dinamiche di Temptation Island fossero finite, portate via dall’ultimo falò. Nonostante siano già arrivati i commossi ringraziamenti per il pubblico da parte di Bisciglia via Instagram, dato l’enorme successo riscosso dal programma, Temptation Island si allunga e andrà in onda anche questa sera con uno speciale che svelerà, a distanza di un mese, l’evoluzione di ogni singolo partecipante.

Temptation Island… un mese dopo

Saranno ancora fidanzati? Non lo saranno più? All’improvviso Temptation Island fa un viaggio nel futuro e si tuffa in avanti, un mese dopo l’ultimo falò.

Andrà in onda questa sera, 30 luglio, una puntata speciale del format che servirà al pubblico per sapere se effettivamente, dopo le decisioni prese nel corso dell’ultimo falò, le coppie hanno resistito e sono scoppiate, a prescindere dall’esito finale. Vissero felice e contenti? Lo scopriremo solo… vedendo!

I commossi ringraziamenti di Bisciglia

Intanto, mentre ci si appresta a scoprire la verità postuma all’ultimo falò, c’è chi le fiamme dell’amore le spegne con la sabbia a simboleggiare la fine di un’edizione di successo. Quella persona è proprio l’amatissimo e seguitissimo conduttore, Filippo Bisciglia che a ridosso dell’ultima puntata ha voluto ringraziare il suo caloroso pubblico che in queste settimane ha seguito smaniosamente e con passione tutte le puntate.

“Potrei dirvi che”, che anche quest’anno siete stati meravigliosi… che anche quest’anno mi avete dimostrato un affetto pazzesco… che anche quest’anno mi commuovo nello scrivere questo messaggio perché so che è finita questa sesta edizione“, scrive Bisciglia su Instagram.

Parole carica d’amore per i fan del programma che non hanno mai abbandonato il divano il lunedì sera e che gli hanno regalato ascolti record. “Anche quest’anno il NOSTRO Temptation Island ha spaccato di brutto… sapere perché dico NOSTRO?

Perché Temptation Island siete anche e soprattutto VOI… Grazieeee“, parole di riconoscenza a cui allega un piccolo video in cui si immortala intento a spegnere la fiamma del falò, simbolo del programma che aspettiamo a breve nuovamente sul piccolo schermo, nella sua versione deluxe capitanata da Alessia Marcuzzi.

*immagine in alto: Filippo Bisciglia. Fonte/Instagram Filippo Bisciglia (dimensioni modificate)