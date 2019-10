Cosa c’è dietro il ritorno di fiamma tra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli? Secondo l’attrice non c’è alcun dubbio: l’intelligenza del suo compagno. Si tratta della dote ‘fondamentale’ che gli avrebbe permesso di superare la liaison di lei con Elia Fongaro, nata in seno alla loro esperienza nella casa del Grande Fratello. Nei mesi successivi alla ritrovata scintilla di coppia, l’ex gieffina ha rivelato il suo amore per la sua dolce metà sui social, ma perché non si sono mai sposati? La sua verità è emersa a Storie Italiane.

Jane Alexander, la verità sulle nozze

I fan di Jane Alexander si sono sempre chiesti se sposerà mai il compagno, Gianmarco Amicarelli, dopo la ritrovata intesa che si è dimostrata capace di superare da frattura nata durante il GF.

Lei aveva partecipato al reality finendo per tessere una trama di contatti sempre più profondi con un altro concorrente, Elia Fongaro, al punto da mettere in discussione la sua storica relazione.

La verità sulla questione ‘matrimonio’ è arrivata nel salotto di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, che ha ospitato l’attrice il 30 settembre scorso.

“Ci pensiamo“, ha detto lei mentre il suo amato osservava dietro le quinte, ma ci sarebbe qualche ostacolo lungo la strada verso l’altare.

E quando la conduttrice ha espresso il suo desiderio di vederla in abito da sposa, il discorso si è fatto più profondo.

“Ci sono dei motivi logistici per i quali momentaneamente non ci sposiamo, non è che non vogliamo sposarci, quindi, chissà, vediamo che succede. Per il momento rimaniamo così“.

Altro che ‘minestra riscaldata’

Quella tra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli si conferma come grande storia d’amore, e la stessa Eleonora Daniele ha sottolineato che si tratta di un legame autentico e “invincibile”.

Il ritorno di fiamma sembra sfatare il mito della famosa “minestra riscaldata”, lasciando intuire che tornare sui propri passi si può, e non sempre ogni cosa che si ‘rivaluta’ è destinata al fallimento.

L’attrice lo ha precisato proprio durante la sua ospitata: “Io ho scritto un post proprio sulle minestre riscaldate, quando ci siamo rimessi insieme. Non è vero che non sono buone, pensa alla ribollita, a tutto quello che è più buono il giorno dopo. La minestra riscaldata può funzionare benissimo“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Jane Alexander, dimensioni modificate