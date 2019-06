Dopo la cocente delusione della liaison con Elia Fongaro nata sotto i riflettori del GF e poi naufragata, Jane Alexander riallaccia i rapporti con il suo storico fidanzato Gianmarco Amicarelli.

Nonostante lui sia stato lasciato su due piedi dopo il GF, costretto a guardare in tv il flirt che intanto stava allontanando l’attrice da lui, ora tra loro sembra essere tornato il sereno. Lo è dimostrazione lampante il fatto che lei gli ha dedicato un lungo post sul suo profilo Instagram.

I motivi della rottura

Jane e Gianmarco sono stati insieme per circa 10 anni. All’ingresso di lei nella Casa del Grande Fratello Vip, però, tutto è cambiato. Lei ha conosciuto l’ex velino e modello Elia, per cui ha un po’ perso la testa, eppure era ancora impegnata con Amicarelli. Si è parlato di tradimento, mentre da casa gli spettatori vedevano sbocciare tra i 2 gieffini un certo interesse. I dubbi del pubblico sono stati alimentati quando fuori dalla Casa lei ha deciso di lasciare definitivamente Gianmarco, per poter vivere il suo flirt con Fongaro alla luce del sole.

Eppure a sentirla parlare dopo la rottura con l’ex storico, Jane sosteneva che tra loro le cose non andavano da un po’. Il GF Vip, quindi sarebbe stato solo un grosso amplificatore di quei segnali di declino, che avrebbero portato in superficie il fatto che la loro storia era giunta al capolinea.

La dedica

La passione con Elia, però, è bruciata così come è cominciata: velocemente. Pochi mesi dopo la fine del reality le loro strade si erano già separate. Poi il riavvicinamento a Gianmarco ed ora addirittura lei si chiede cosa non abbia funzionato prima, lasciando percepire ai follower una una nuova intesa. Sì, perché in questi giorni sui social, gli ha dedicato un lungo post.