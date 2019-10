Fan della televisione anni ‘90, riunitevi per questa notizia: la CBS TV Studios sta pensando di riportare su schermo la popolare serie Walker, Texas Ranger. Con un piccolo dettaglio diverso: nei suoi panni non ci sarà più Chuck Norris.

Chi sarà il nuovo Texas Ranger

Non deve sorprendere che un programma dal forte connotato nostalgico come questo sia finito nella turbina dei reboot, remake, sequel, newquel e via dicendo. Walker, Texas Ranger è una serie iscritta d’ufficio nell’albo della nostalgia anni ‘80 e ‘90, assieme a serie come Chips, Magnum P.I e MacGyver (queste ultime due già ripartite, molto di recente).

La serie era basata sul film del 1983 Lone Wolf McQuade, un Texas Ranger anche in quel caso interpretato dall’iconico Chuck Norris.

Pensare di far ripartire la serie senza la barba dietro cui si cela un altro pugno, può sembrare quindi un’eresia. Il nome a cui la CBS sta pensando per sostituire il 79enne Chuck Norris, è molto noto del panorama televisivo: Jared Padalecki, il Sam visto per tutte le 14 stagioni di Supernatural. Anche lui texano, se confermato lo attende una grande sfida: sostituire nell’immaginario collettivo l’uomo che sbatte le porte girevoli.

Il mito di Chuck Norris

Carlos Ray “Chuck” Norris è diventato un fenomeno del web a partire dal 2006, quando iniziarono a circolare i cosiddetti Chuck Norris Facts sulle sue sovrumane, divine e trascendenti capacità.

La sua storia, tuttavia, arriva da molto lontano. Con una curiosità: il primo film in cui il giovane artista marziale recitò come comparsa fu Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm, il successo di Sharon Tate, recentemente ricordata da Tarantino. La sua carriera inizia veramente grazie a Bruce Lee e al suo celebre L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente (1972), per poi proseguire con decine e decine di film in cui mettere in mostra le sue abilità marziali.

Rombo di Tuono arrivò anche a fondare una propria arte marziale mista, parente del Tae Kwon Do: il Chun Kuk Do, i calci rotanti diventati leggendari.

Nel reboot anche una Ranger

Dagli anni ‘90, diventa il celebre eroe col cappello protagonista di Walker, Texas Ranger, che con Trivette aiuta a mantenere l’ordine e la legalità a Dallas. Adesso il possibile reboot, con Jared Padalecki a vestire la stella da Ranger e al suo fianco una donna ranger. Non si sa se l’originale Cordell Walker sarà coinvolto: l’ultima apparizione risale al 2012, ne I mercenari 2, mentre le notizie più recenti riguardarono la salute della moglie.

Voci di corridoio, tuttavia, dicono che Jared Padalecki sia in realtà lo stesso Chuck Norris, ringiovanito e tornato indietro nel tempo per poter interpretare ancora Cordell Walker. Come ha fatto? Ma con un calcio rotante, ovviamente.