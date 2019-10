La luce di Sabrina Paravicini inonda i social e i cuori dei fan che le sono sempre accanto, durante il suo percorso contro la malattia. Recentemente si è sottoposta a un intervento per il cancro al seno, ed è tornata su Instagram per parlare delle sue condizioni di salute. L’attrice non smette di combattere ed è diventata un simbolo di coraggio e determinazione. Al suo fianco l’inseparabile figlio Nino, protagonista di un sipario dolcissimo mentre era ricoverata: mascherato da clown, aveva fatto divertire la mamma e le altre pazienti con la sua allegra incursione in ospedale.

Come sta Sabrina Paravicini

Sabrina Paravicini non ha mai fatto mistero della sua personale battaglia contro il cancro, e dopo l’operazione subita ha parlato ai fan via Instagram.

In un video, il resoconto delle attuali condizioni di salute dell’attrice, forte di una tempra inossidabile e di una sensibilità come poche.

“Grazie per i vostri commenti e messaggi – scrive sui social -, sto meglio“, mentre mostra il suo aspetto senza filtri. “Stanno ricrescendo le sopracciglia, le ciglia, i capelli, e ora riesco ad aprire il braccio sinistro quasi a 90 gradi“.

Sabrina Paravicini si presenta così ai suoi follower, incassando una mole di auguri e felicitazioni per il miglioramento registrato negli ultimi tempi.

Il sorriso e la forza non le mancano, complice la vicinanza dell’adorato figlio Nino.

Contro il cancro, con coraggio e ironia

L’attrice non ha perso la sua verve e si lascia andare a qualche accento di ironia, mentre descrive il duro percorso in cui è immersa: “Non è stato doloroso, un pochettino, poi comunque dopo aver fatto l’intervento mi manca solo una spedizione nello spazio“.

L’operazione per il cancro al seno risale al 6 settembre scorso, e Sabrina Paravicini non ha mai nascosto al pubblico gioie e dolori della sua battaglia. Sui social sono tanti i video e le foto che cristallizzano la sua storia di oggi, senza limarne le sfumature più buie.

*immagine in alto: fonte/Instagram Sabrina Paravicini official, dimensioni modificate