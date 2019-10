Arriva un altro nipote in casa Berlusconi: anche il più piccolo dei figli dell’ex Cavaliere diventa papà. Luigi Berlusconi, 31 anni, diverrà presto padre: la sua fidanzata storica, Federica Fumagalli, è infatti incinta al quinto mese.

È il settimanale Gente a dare la notizia del lieto evento: Federica Fumagalli è incinta. Per Luigi il “piccolo” di casa, è il primogenito ed è estremamente riservato, molto concentrato sul lavoro e molto poco sulla vita mondana.

La fidanzata dai tempi dell’università

Federica è da 8 anni la sua fidanzata, dai tempi dell’università (entrambi hanno frequentato l’Università Bocconi), è estremamente affascinante e si occupa di Pubbliche Relazioni.

Da sempre Luigi Berlusconi è sotto i riflettori: era molto piccolo, infatti, quando il padre è entrato in politica. Luigi ha 2 sorelle (barbara ed Eleonora, anche loro figlie di Veronica Lario) e due fratellastri, Marina e Piersilvio. Di lui, papà Berlusconi parla con affetto e da tempo non nasconde il desiderio di vederlo diventare genitore. Tempo fa, in occasione della nascita di un precedente nipote: “C’è Luigi che ancora deve dare vita a dei figli. Con i suoi maschietti spero di avere la possibilità di fare una squadra di calcio in casa”.

Un ragazzo tutto casa e lavoro

Luigi Berlusconi ha deciso di sviluppare la sua carriera, agli inizi, al di fuori delle attività di famiglia: dopo l’università ha infatti lavorato, facendosi le ossa, a Londra presso la Sator.

Dopodiché ha fondato con tutti i fratelli la B Cinque: per questa società è amministratore unico e gestisce l’attività di rilevamento di quote di aziende innovative. È anche presidente della holding Quattordicesima.

Poche le interviste ufficiali: solo una su Style, nel 2003, e il servizio insieme alla fidanzata Federica su Chi a inizio 2019.