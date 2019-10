Questo pomeriggio in una prefettura di Parigi un uomo, un funzionario di polizia, è entrato ed ha accoltellato 4 agenti, uccidendoli. L’uomo è stato poi fermato ed ucciso dalle forze dell’ordine accorse sul luogo per bloccare l’attacco. Non si tratterebbe di attentato.

Il centro bloccato per ora

Parigi bloccata per il drammatico episodio di oggi pomeriggio: un uomo, a quanto pare un funzionario di 45 anni originario di Fort-de-France che secondo Le Figaro era affetto da disabilità, avrebbe fatto irruzione nella prefettura che si trova davanti a Notre-Dame, nella zona di Ile-de-la-Cité, che è stata completamente bloccata dalle forze dell’ordine. La fermata metro Cité della linea 4 della metropolitana è stata chiusa e sul posto sono immediatamente arrivati 12 camioncini dei pompieri.

Un funzionario modello per 20 anni

A quanto pare l’uomo era agente amministrativo alla direzione generale d’intelligenze ed era un funzionario noto per la sua condotta impeccabile: non aveva mai avuto episodi d’aggressività prima d’ora.

Si parlerebbe comunque di delitto passionale e si scarterebbe la pista terroristica. I 4 agenti accoltellati si trovavano in zone differenti del commissariato