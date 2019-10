La conduttrice Barbara d’Urso ha postato su twitter una foto risalente al 1991 che mostra gli esordi italiani dell’attrice sudafricana Charlize Teron, commentandola “come Pippo Baudo”.

Vincitrice del New Model Today a Positano

Che gli esordi dell’attrice Premio Oscar nel 2004 (per il film Monster) fossero legati all’Italia, già si sapeva. Charlize Theron, infatti, ha iniziato a farsi notare grazie a lavori da modella e soprattutto ad uno spot della Martini del 1993, realizzato quando viveva a Milano. Solo dopo il trasferimento a New York e il conseguente enorme successo, che l’ha consacrata come una delle donne e attrici più famose al mondo.



Ripercorrendo indietro la sua storia, però, si scopre che dietro ai suoi inizi c’è anche un nome insospettabile, quello di Barbara d’Urso. È stata la stessa conduttrice di Pomeriggio5 a condividere su Twitter una foto che le ritrae, entrambe giovanissime, alla premiazione del New Model Today di Positano. Correva l’anno 1991.

La citazione a Pippo Baudo

Nella foto, sgranata ma con il fascino nostalgico che solo l’analogico può avere, si vede Barbara d’Urso al fianco di una giovanissima Charlize Theron, che regge la coppa. Al loro fianco, nella foto intera, il conduttore Carlo Massarini. Un ricordo che è saltato fuori e che ha dato la possibilità alla d’Urso di uscire con una battuta a la Pippo Baudo: “L’ho inventata io!”, scrive infatti nella didascalia, seguita dai crediti per la citazione e tante emoji divertite.

Una battuta, certo, ma sarebbe interessante sentire l’altra campana e vedere, a distanza di 28 anni, se anche Charlize Theron si ricorda della d’Urso e se, in qualche modo, lega il suo successo a quelle giornate a Positano. Qualche mese fa stava anche cercando un fidanzato: occasione perfetta per un’ospitata a Pomeriggio5 dietro l’angolo?