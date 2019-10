In questi giorni Cristina Plevani ha rilasciato un’intervista sui 20 anni del Grande Fratello. La 47enne bresciana fu la prima a vincere il reality nel 2000, anno in cui venne lanciato in Italia. Durante la chiacchierata le è stato chiesto come abbia speso i soldi della vincita. Una domanda probabilmente ricorrente che l’ex concorrente non sembra molto apprezzare.

20 anni di Grande Fratello

Ricorrono quest’anno i 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello. Il 16 settembre 1999, infatti, esordiva in Olanda Big Brother, il format che avrebbe invaso le case dei telespettatori di tutto il mondo. Il successo del reality fu enorme, con ascolti record.

Nel 2000 arrivò anche in Italia con un’edizione che ancora oggi viene ricordata e rimpianta per la capacità che ebbe di appassionare il pubblico. Molti personaggi delle passate edizioni, tra i quali Cristina Plevani, la vincitrice del primo GF, hanno voluto omaggiare la ricorrenza. L’ex concorrente, conosciuta da tutti come Cristina del Grande Fratello, ha pubblicato un video su Instagram davvero emozionante.

Cristina Plevani orgogliosa di essere com’è

La prima vincitrice del reality, dopo alcune ospitate in salotti televisivi e interviste, è tornata orgogliosamente alla sua vita di sempre. Dapprima si è dedicata al nuoto come istruttrice e come bagnina, e al fitness sempre in qualità di insegnante.

In seguito ha fatto la cassiera in un supermercato, senza abbandonare, però, la sua passione sportiva. Per questo nuovo lavoro è stata duramente criticata. Cristina, schietta e sincera com’è sempre stata, ha dichiarato di essere soddisfatta dalla sua vita. E quando, qualche anno fa, una rivista l’ha annoverata tra i vip in miseria, lei, a testa alta, ha risposto di essere fiera del suo lavoro e di non sentirsi inferiore a chi gravita nel mondo dello spettacolo.

I soldi della vincita

A proposito dell’anniversario del reality, la Plevani ha da poco rilasciato un’intervista, della quale ha parlato lei stessa su Instagram.

Ha confidato alla rivista: “Dopo il GF mi sentii sperduta: non avevo la mamma, il papà e nemmeno un agente“. E ancora, per chi crede che abbia speso tutti i soldi, Cristina ha fatto sapere: “Ho fatto la cassiera e ora insegno fitness: sapere che ho ancora i soldi del premio mi fa vivere più tranquilla“. Annessa alla foto dell’intervista c’è una sua didascalia esplicativa che inizia così: “Intervista. Grand Hotel. Soldi, soldi, soldi“. Cristina ha continuato scrivendo: “Per attirare l’attenzione coi titoli bisogna parlare di soldi. La domanda cade sempre: ‘hai speso tutti i soldi della vincita?’. Come se buttarli dalla finestra, perché vinti, fosse una cosa normale“.

L’ex concorrente del GF ha concluso: “Comunque l’intervista era sui 20 anni del #grandefratello. 30 minuti di telefonata. Grazie a #grandhotel Grazie Unika fitness. Facciamo che ora basta?“.

I fan la apprezzano

Ad oggi, molti dei suoi fan la apprezzano per come si è comportata dopo la vittoria, per non essersi montata la testa ed essere rimasta con i piedi ben saldi a terra. I commenti al suo ultimo post sono tutti di complimenti. Un utente le ha chiesto se in questo momento accetterebbe di partecipare a un altro reality. Cristina Plevani ha risposto: “Oggi si chiede: quanto pagano (e sicuramente è poco perché non valgo molto) e poi se offrono qualcosa per il futuro. Insomma, il gioco vale la candela?“. Da queste sue parole sembra difficile che i suoi follower potranno rivederla presto sul piccolo schermo.

Immagine in evidenza: Cristina Plevani. Fonte: Cristina Plevani/Instagram