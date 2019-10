Proprio in questi giorni è arrivata la conferma che la prossima edizione del Grande Fratello si farà, nel 2020. Al timone della trasmissione, l’onnipresente Barbara D’Urso. Al fianco della conduttrice due opinionisti ormai conosciuti al grande pubblico: Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

L’indiscrezione svelata da Iva Zanicchi

Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio sono una coppia di opinionisti ormai assodata. Erano già stati insieme al Grande Fratello 16, e adesso torneranno per la nuova edizione dello stesso reality. A svelarlo è proprio la Zanicchi che, in un’intervista concessa al settimanale Oggi, ha detto: “Sarò ancora opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello insieme con Cristiano Malgioglio“.

Non solo. Per lei ci sono in ballo diversi impegni, dal momento che con la produzione Mediaset, che ha il suo centro a Cologno Monzese, ha già stretto un accordo: “Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti“.

Tutti gli impegni della conduttrice

Dunque, la cantante, conduttrice ed ex politica di Ligonchio ha molti impegni in agenda. Appuntamenti fissi che andranno in onda sulle reti Mediaset. Anzitutto sarà nel cast de La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti, su Rete 4. A proposito di quest’ultimo, la Zanicchi ha detto: “Lui ha ancora idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui“.

E ancora: “Dovremmo accordarci per una presenza fissa“. La conduttrice vestirà anche il ruolo di “esperto” nel talent show musicale All Together Now: “Tornerò anche a All Together Now, ma per tutte e sei le puntate, non una sola“.

Il suo sogno

La Zanicchi, nonostante tutti i ruoli che avrà in questa stagione televisiva, coltiva un sogno nel cassetto. Le piacerebbe uno show per celebrare la sua carriera, iniziata negli anni ’60. Di questo progetto ne ha parlato con il settimanale: “Si parla di uno speciale di un paio di puntate, magari sotto Natale, tra la biografia e il concerto, dedicato alla mia carriera“.

D’altronde, ha continuato la presentatrice: “L’hanno fatto tutti, da Al Bano a Ranieri, tranne la sottoscritta“. Infine, Iva Zanicchi ha chiarito perché non fa parte della giuria di Ora o Mai più, il programma che va in onda dal 2018 su Rai 1: “Sono legata a Mediaset. Ci ho lavorato per 14 anni ai tempi di Ok, il prezzo è giusto“. Si tratta, dunque, di una dimostrazione di lealtà nei confronti della rete per la quale ha lavorato maggiormente.

Grande Fratello 2020

Dunque lei e l’amatissimo Cristiano Malgioglio saranno i futuri opinionisti del Grande Fratello 2020. La data di inizio ancora non è stata comunicata ma la conferma che il programma si farà è arrivata direttamente dalla sua presentatrice. Per poterlo condurre, Barbara D’Urso ha dovuto rinunciare a qualcosa e a Telepiù ha detto: “La Dottoressa Giò purtroppo quest’anno non ci sarà, invece il Grande Fratello 2020 si, è stato confermato ufficialmente“.

Immagine in evidenza: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Fonte: Iva Zanicchi/Instagram