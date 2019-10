I nonni sono importantissimi, non solo per i nipoti, ma anche per i figli che li vedono interagire tra di loro, con l’emozione di scoprire un rapporto tutto nuovo. Il ruolo dei nonni nella crescita dei nipoti è importante per tutti, tanto che molti genitori, anche a causa del lavoro, decidono di farli crescere insieme, sempre più a contatto. Tra i vip emozionati da questo rapporto nonni-nipote c’è anche Laura Pausini.

La dedica di Laura Pausini

“Ho deciso di pubblicare questa foto molto privata del battesimo di Paola con i miei genitori per ringraziarli di tutto ciò che fanno per la loro nipotina“, comincia così il post di Laura Pausini.

In foto una tenerissima piccola Paola con i nonni.” È una delle foto che amo di più della mia vita. Auguri a tutti i nonni, preziosi come la vita!“, ha spiegato la cantante.

Dediche per i nonni

Anche Mara Venier e Paola Perego hanno scritto dediche negli scorsi giorni per la festa dei nonni. La seconda ha scritto: “Amore mio ti auguro di non smettere mai di sognare e di inseguire sempre i tuoi sogni….. sei speciale e sono molto orgogliosa di te… sempre…..non dimenticarlo mai … ti amo“. In foto una Paola Perego abbronzata con il suo nipotino Pietro.