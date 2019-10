“E quando il sonno proprio mi vincea m’accompagnavi fino alla mia stanza, e m’addormivi al suono dei tuoi baci”, scriveva Gabriele D’Annunzio citando la sua poesia dedicata alla nonna. Come è ormai usuale celebrare proprio oggi, 2 ottobre, si celebra la festa dei nonni in occasione della festività ecclesiastica dedicata agli Angeli. Ma parlando di social e immergendo la penna nella cassa rosa del gossip, quali sono i nonni più vip del panorama italiano?

Le nonne di Instagram

Non è una festività che si celebra da sempre: il primo anno in cui si ha avuto modo di dedicare un’intera giornata alla celebrazioni dei nonni è stato il 2005, quando la festa è stata riconosciuta ufficialmente.

Ovviamente ci interessa guardare all’interno dei confini italiani per tracciare una mappa dei “nonni vip” ma anche all’estero questa festività esiste. Volendo concentrare l’attenzione sui “nonni televisivi”, il primo nome che salta fuori dal cilindro è ovviamente quello di Mara Venier. Letteralmente folle d’amore per il suo Claudietto, in qualità di nonna social, Zia Mara si mostra nella sua quotidianità al fianco del nipotino che puntualmente le regala forti emozioni.

Nonna, anche se il suo fisico per nulla lo dimostra, è anche la giovane Paola Perego.

Il suo nipotino Pietro oltre ad essere particolarmente coccolato nella vita è anche elogiato sui social: numerosi gli scatti Instagram che la Perego gli dedica corredate da didascalie al miele.

Come dimenticare poi nonna Romina Power, nonna di Kai Tyrone e Cassia Ylenia. Un nome certo impegnativo per la famiglia Carrisi e molto simbolico: la figlia di Al Bano e Romina infatti, Cristel Carrisi, ha voluto mettere alla figlia il nome della scomparsa sorella Ylenia. Da menzionare anche Orietta Berti, nonna di Olivia che come da tradizione familiare, rispetta anche lei la regola nel nome iniziante per “O”.

Gli amorevoli nonni vip!

Sul fronte maschile dei “nonni social”, troviamo ovviamente Al Bano Carrisi ma anche Roby Facchinetti.

Un altro nonno estrapolato dal mondo della musica che non manca di festeggiare i propri nipoti sui social come con Mia, la figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, finita sul profilo Instagram del nonno nel giorno del suo compleanno.

Sempre nella musica rimaniamo poi con Gigi D’Alessio che puntualmente non manca di pubblicare qualche scatto con quelli che definisce i “D’Alessio Men”.

Per la serie bisnonni gioca in casa il mister dei mister, Giovanni Trapattoni. Lui che a bordo campo la pazienza non faticava a perderla sembra averne invece d’avanzo per giocare tutto il giorno con il suo bisnipote Davide. Come non citare a proposito colui che il titolo “Nonno d’Italia” se l’è guadagnato fuori e dentro il set: l’inimitabile Lino Banfi. Dopo i D’Alessio Men sono da aggiungere alla lista anche i “cipollini” di nonno Massimo Boldi, del tutto innamorato della sia famiglia. A chiudere il ciclo dei “nonni social” lui, Gianni Morandi. Il cantante da sempre particolarmente apprezzato sui social è un nonno orgoglioso che ama condividere con il pubblico le gioie della sua vita tra cui i suoi amorevoli e dolci nipotini.