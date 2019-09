Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, lo scorso agosto ha dato alla luce una dolce bambina, regalando al suo primogenito Kai una sorellina con cui crescere e giocare.

Gioia ed emozione in famiglia

La famiglia Carrisi ha trascorso l’estate in attesa della seconda nipotina, e la notizia del lieto evento è stata diffusa dalla nonna, Romina, con una foto sul suo profilo Instagram seguita da poche e semplici parole che arrivano dritte al cuore: “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”.

Successivamente Cristel ha svelato che la scelta del nome della piccola neonata, che hanno deciso di chiamare Cassia Ylenia, è stato un omaggio a sua sorella scomparsa nel 1993 a New Orleans.



Il gesto ha commosso i fan e la sua famiglia. Al Bano, come riporta un’intervista pubblicata dal settimanale Oggi, dichiara di essere rimasto molto colpito dal gesto di sua figlia Cristel, anche se probabilmente questa scelta non lo coglie di sorpresa. Infatti, il cantante di Cellino San Marco ci tiene a ricordare al pubblico che le due sorelle erano molto legate.

Il ricordo di Ylenia è sempre vivo

Più volte Cristel ha ricordato sua sorella Ylenia, senza mai nascondere l’emozione che la pervade ogni qual volta parla di lei.

Come quando durante la trasmissione 55 passi nel sole, mandata in onda in occasione dei 55 anni di carriera di suo padre Al Bano, vedendo le immagini del viaggio negli Stati Uniti in cui la famiglia Carrisi era al completo, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il ricordo è indelebile nel cuore di tutti, costantemente. Solo recentemente mamma Romina ha pubblicato sul suo account Instagram una vecchia foto che ritrae un forte abbraccio fra lei e sua figlia Ylenia, aggiungendo: “My sweet Ylenia with the smile of an angel”, ovvero: “la mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo”.

Immagine in alto: Instagram/Cristel Carrisi