Manca davvero poco alla nascita della seconda nipotina di Al Bano, figlia di Cristel, la sua terzogenita. Nel frattempo, però, il Leone di Cellino San Marco si gode queste vacanze a bordo del poderoso yacht di famiglia.

Ad immortalare il bel quadretto estivo sono i paparazzi del settimanale Chi, che mostrano il pancione della signora Luksic e il cantante in tenuta da panfilo.

Al Bano, nonno bis

La pancia di Cristel è diventata davvero grande, segno dell’imminente arrivo della sua seconda figlia. La giovane Carrisi è già mamma di Kai, primogenito nato dall’unione con il marito Davor Luksic, l’imprenditore da 160 milioni di euro.

Al Bano e figlie sullo yacht. Fonte foto: Chi

La nuova nipotina farà sicuramente la gioia di Al Bano, che si prepara, assieme a Romina Power, a diventare nonno per la seconda volta. Pare che Cristel e Davor non siano affatto intenzionati a fermarsi qui: il progetto di una grande famiglia sembra essere alla base del loro matrimonio. “I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa” ha detto la figlia di Al Bano in dolce attesa.

Una grande famiglia

Nonostante le tante difficoltà che si è trovata ad affrontare la grande famiglia Carrisi è sempre rimasta molto unita. Ed ecco che sullo yacht da sogno insieme ai futuri genitori e al capofamiglia Al Bano, c’è anche la più piccola dei figli avuti da Romina Power: Romina Jr, che di recent ha raccontato di essere innamoratissima del suo nuovo compagno.

Intanto il buon caro Carrisi si allena nella sua nuova veste di nonno, visto che gli impegni di questo ruolo si apprestano a raddoppiare: il conto alla rovescia è cominciato e Cristel dovrebbe partorire a Ferragosto. “Mi sto allenando a fare il nonno. Con cinque figli, una madre, gli amici e il nipotino non sono mai solo” ha detto il cantante.