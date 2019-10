La cantante Alessandra Amoroso ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare insieme alla sua nipotina Andrea ed è veramente impossibile non notare la grande somiglianza tra le due. Infatti, sotto il post si leggono tantissimi commenti che mettono in luce come le due abbiano lo stesso sorriso. Già qualche settimane fa, la cantante aveva postato il video di un irresistibile duetto con la nipotina.

La somiglianza tra Alessandra Amoroso e la nipotina Andrea

Con la sua nipotina Andrea, Alessandra Amoroso si mostra sorridente e non è un caso. Infatti, oggi è la giornata mondiale del sorriso, e la cantante lo segnala negli hashtag che accompagnano la didascalia del suo post.

Lei e la nipotina sorridono solari e la somiglianza tra le due è evidente. La forma del viso, il taglio degli occhi e anche della bocca, insomma, le due sembrano davvero due gocce d’acqua. La cantante non ha mai fatto mistero del grande affetto che prova verso la sua nipotina e, anche questa volta, l’ha messo nero su bianco nella didascalia dello scatto.

Alessandra Amoroso ha scritto: “Tu, il mio sorriso!“. Ad accompagnare la dedica non poteva mancare un emoticon a forma di cuoricino. Sotto il post è impossibile contare i commenti di tutte le persone che hanno notato l’incredibile somiglianza e hanno scritto: “Stesso sorriso!

“.

Il duetto con la piccola Andrea

Non è la prima volta che la cantante mostra la sua nipotina su Instagram. Solo un paio di settimane fa, aveva pubblicato il video di un duetto speciale. Alessandra Amoroso cantava il suo tormentone estivo Mambo Salentino e al suo fianco c’era proprio la piccola Andrea a cantare con lei e ad accompagnarla con una tastiera giocattolo. Un duetto che aveva colpito tantissime persone che si erano complimentati con la Alessandra Amoroso, ma soprattutto con la nipotina per la sua performance brillante.