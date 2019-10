Amici Celebrities giunge alla sua terza puntata. E in attesa di vedere quello che succederà tra i vip concorrenti in gara, le anticipazioni snocciolano già qualche nome degli ospiti di sabato sera, per Amici una vecchia conoscenza. Se la quarta puntata subirà un cambio di programmazione, come già anticipato, a mercoledì 9 ottobre, il prossimo appuntamento è fissato regolarmente per questo 5 ottobre.

Questa è anche la settimana in cui Maria De Filippi passerà il testimone della conduzione ad un’altra mattatrice, ovvero Michelle Hunziker. E quindi possiamo dire che l’attesa ha ottime ragione per crescere tra il pubblico.

Il quiz su Instagram

La notizia è stata lanciata dall’account Instagram ufficiale di Amici Celebrities, che con un quiz ha invitato tutti i suoi follower appassionati ad indovinare uno degli ospiti della serata del 5 ottobre.

Lo ha fatto postando una foto di spalle della stella in questione.

Centinaia di utenti si sono precipitati a rispondere con una pioggia di commenti. “Si capisce che è Stash“, scrive qualcuno. E ancora “Stash dei Kolors” gli fanno eco molti altri. Ed in effetti tra gli ospiti i The Kolors, ex allievi di Amici e quindi vecchia conoscenza del talent, nonché vincitori dell’edizione 2015.

Arrivano anche Benji e Fede

Le sorprese, però, non finiscono qui, perché con un altro post l’account di Amici Celebrities ha annunciato anche la presenza sul palco di Benji e Fede.

Insomma, quella del 5 ottobre ha tutte le carte per essere una puntata memorabile.