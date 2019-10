La novità è fresca: Amici Celebrities, spin-off del noto talent ideato e condotto da Maria De Filippi cambia il suo giorno di programmazione. Lo scontro tra la squadra bianca e quella blu perde, forse momentaneamente, la prima serata del sabato. Una decisione ponderata della produzione che incontra alcune esigenze presentate dalla rete Mediaset, e che sembra destinata a diventare permanente.

Dal sabato sera il programma condotto da Michelle Hunziker passerà alla prima serata di mercoledì. Ma andiamo a scoprire dettagli e motivazione che si celano dietro questa scelta.

Perché il cambio?

Dietro le modifiche di palinsesto Mediaset c’è la partita dell’Italia che la prossima settimana disputerà con la Grecia le qualificazione per gli Europei 2020, che andrà in onda su Rai .

Stando alle nuove comunicazioni, in sostituzione della quarta puntata di Amici Celebrities, quel sabato andrà in onda su Canale 5, per la prima serata, il film Adaline, L’Eterna Giovinezza, con Blake Lively, Harrison Ford e Michiel Huisman.

Una decisione permanente?

Se la terza puntata di Amici Celebrities, in programma questa settimana, andrà in onda regolarmente sabato 5 ottobre, i cambiamenti interessano soprattutto la prossima settimana. La quarta puntata, infatti, andrà in onda mercoledì 9 ottobre, piuttosto che il 12.

La prima serata di mercoledì sembra essere confermata anche per la quinta settimana, per cui Amici Celebrities andrà in onda il 16 di ottobre.

Per quanto riguarda semifinale e finale, invece, non si conoscono ancora le date ufficiali. Quindi per affermare che il trasloco dal sabato al mercoledì sia a tutti gli effetti una decisione permanente bisognerà aspettare ancora un po’.