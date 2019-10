David Hasselhoff, protagonista negli anni’80 della serie tv Supercar e del mitico Baywatch, ha una storia incredibile che lo lega a doppio filo con il muro di Berlino.

Il nuovo progetto di David a Berlino

L’attore americano è per metà tedesco da parte di una bis nonna paterna tedesca che si trasferì nel 1865 a Baltimora. Molto famoso e apprezzato in Germania per la sua carriera di cantante, ha realizzato grazie alla sua notorietà un’impresa lodevole e inaspettata ai più che l’hanno sempre e solo conosciuto per i suoi ruoli televisivi.

David Hasselhoff in Supercar

Fonte profilo ufficiale Instagram

David aveva cantato 30 anni fa uno dei suoi brani di grande successo “Looking for freedom“, con un pubblico di 500.000 persone davanti alla Porta di Brandeburgo, poche settimane dopo la storica caduta del muro di Berlino.

L’attore è tornato a Berlino per presentare un audiolibro dal titolo “Up Against The Wall – Mission Mauerfall“, si tratta di una spy story ambientata nella Guerra fredda scritta ed ideata da Hasselhoff stesso e che lo vede protagonista.

David e il salvataggio del muro

L’artista americano cinque anni fa si è recato a Berlino ed ha partecipato alla difesa del Muro di Berlino che era minacciato da un progetto immobiliare.

La folla lo ha accolto ed acclamato perché in Germania è un vero e proprio mito. Lo stesso attore si dichiara stupito di come si sia conservato ancora una parte di quel muro che ricorda tanti che hanno sofferto e lottato per la libertà. Poi prosegue dichiarando:”Perché tutti coloro che vengono a Berlino cosa vogliono vedere la prima volta? Il muro, vogliono vedere una Trabbi o andare alla Porta di Brandeburgo. È importante avere una rappresentazione per le persone che sono morte“.

David Hasselhoff davanti al Muro di Berlino

Fonte profilo ufficiale Instagram

Il museo in suo onore

Un particolare davvero curioso e che nessuno o quasi conosce perché non esiste o meglio non è indicato nei percorsi turistici è il museo dedicato a David Hasselhof.

Si trova a pochi metri dalla Rosenthaler Platz, nel cuore di Berlino e precisamente nel seminterrato di Circus Hoestel. Lo staff della struttura racconta infatti che i turisti lo scoprono per puro caso ma ne sono molto entusiasti.

Il Museo di David Hasselhoff a Berlino

Dietro l’attore affascinante e di successo che ha fatto sognare intere generazioni si nasconde un uomo di grande valore che si è battuto per la libertà di quegli uomini che purtroppo non hanno potuto scegliere.