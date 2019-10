Che Filippo Magnini e Giorgia Palmas stiano vivendo una storia d’amore da sogno lo avevano già detto entrambi, ma ieri il campione di nuoto ha rivelato ai microfoni di Storie Italiane di voler sposare la bellissima conduttrice. Non è proprio la prima volta che Filippo Magnini immagina il matrimonio con la sua partner. Resta solo una domanda: quando le farà la proposta?

Matrimonio in vista?

La storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas va a gonfie vele e il campione non ne fa mistero e non nasconde nemmeno di avere l’intenzione manifesta di portare la sua fidanzata all’altare. Infatti, alla domanda di Eleonora Daniele sull’eventualità di sposarsi, Filippo Magnini ha affermato: “Quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo“.

Poi, il campione ha anche aggiunto: “Se trovi la persona giusta come è stato per me… Sicuramente Giorgia la sposerò“. Insomma, le intenzioni di Filippo Magnini sono più che serie, non resta che attendere la proposta…

Galeotto fu il tiramisù

Sul loro primo incontro, Filippo Magnini ha raccontato di aver fatto un po’ lo stratega. Il campione ha infatti rivelato che attraverso amici in comune ha prima valutato le sue possibilità con Giorgia Palmas, poi ha chiesto di incontrarla: “Ho iniziato a sondare il terreno e a chiedere informazioni su di lei“.

Stranamente, infatti, i due non si erano mai conosciuti nonostante avessero molte conoscenze comuni.

Così, i due hanno iniziato a vedersi in situazioni in cui c’erano anche amici in comune, per poi finire con il rimanere da soli. A far scattare l’amore sarebbe stato un colpo di fulmine per entrambi, ma a conquistare definitivamente Giorgia Palmas pare siano state le doti culinarie di Filippo Magnini, già note per chi lo ha seguito a MasterChef Celebrity: “L’ho conquistata con un tiramisù!“.