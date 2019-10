Ilaria D’Alessio ha postato una foto in cui è insieme a suo padre Gigi D’Alessio, su Instagram. La ragazza ha replicato a muso duro a due utenti che sotto il suo post si sono permessi di commentare scrivendo frasi infelici in cui si sostiene che al cantante piacciano le ragazzine, alludendo alla differenza di età (circa 20 anni) che intercorre tra Gigi D’Alessio e la sua compagna Anna Tatangelo.

Ilaria D’Alessio replica a muso duro

Ilaria D’Alessio ha risposto agli haters dimostrando grande maturità e non prestando il fianco alle polemiche. Un utente ha infatti commentato lo scatto che ha postato su Instagram e in cui appare accanto al padre scrivendo: “Ma è tua figlia o la tua compagna?

“. La ragazza ha inizialmente risposto in tono scherzoso per smorzare immediatamente le polemiche e, forse nel tentativo di far notare a chi ha commentato quanto fosse ridicolo quello che aveva scritto, ha replicato: “La nonna“.

La foto postata su Instagram da Ilaria D’Alessio in cui appare con il padre Gigi D’alessio e l’infelice commento di un utente

Poi, però, un altro utente ha commentato la sua risposta scrivendo: “Beh tanto a tuo padre gli piacciono le ragazzine quindi non ce da meravigliarsi se eri la sua compagna!

“. A quel punto Ilaria D’Alessio ha risposto: “Ma io penso che si sta altamente esagerando. Questa è una foto di un padre e una figlia che si abbracciano. Questi veleni per cortesia li porti altrove e non qui“.

lo scontro tra Ilaria D’Alessio e l’utente

“Le str*****e della gente“

Purtroppo, neanche di fronte alla replica di Ilaria D’Alessio l’utente ha fatto un passo indietro e, anzi, è arrivato addirittura a difendere le proprie affermazioni: “Ma difatti tanto di cappello per la foto, e’ quasi commovente, mi è venuto solo da risponderti al tuo commento simpaticissimo della nonna.. Tutto qui… State sereni che è domenica!!!

“.

La figlia di Gigi D’Alessio è quindi riuscita a metterlo a tacere replicando a muso duro: “Ma guardi io sono super serena. E sono convinta che lo sia anche lei. Sono cose che si dicono…alle quali non do peso. Se ascoltassi le str*****e della gente a quest’ora mi sarei ammazzata ho le spalle larghe. Mi faccio una risata e auguro una buona vita a tutti. Anche a lei“.