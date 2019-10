Il suo nome non compare nella linea dinastica dei Grimaldi poiché nata fuori dal matrimonio, ma dal 2006 è stata ufficialmente riconosciuta dal principe S.A.S. Alberto II di Monaco. Jazmin Grace Grimaldi è nata nel marzo del 1992 a Palm Springs. Vive a NY dove si è laureata nel 2015 alla Fordham UNiversity dopo aver frequentato le migliori scuole. Nata da una breve relazione fra il principe Alberto di Monaco e una cameriera americana, Tamara Jean Rotolo, entrambi in vacanza in Costa Azzurra nel 1991.

Grimaldi, la famiglia reale più antica al mondo

Jazmin Grace appartiene, così, alla più antica dinastia del mondo, regnanti dal XIII secolo su quello che è uno degli Stati più piccoli al mondo, il Principato di Monaco (riconosciuto dalle Nazioni Unite che gli hanno assegnato un seggio).

Insediatosi dapprima come signori e in seguito come principi fino a consolidare il potere, in particolare, nel 1338 quando Carlo I Grimaldi costrinse il ghibellino Nicolò Spinola a lasciare Monaco. Il nome deriva da colui che è riconosciuto come il capostipite della famiglia, Grimaldo appunto, console di Genova (ma questa è un’altra storia).

Nipote di Grace Kelly

È nipote diretta della nota attrice Hollywoodiana scomparsa in un tragico incidente nel 1982 e moglie del principe Ranieri.

A quanto pare dalla nonna non ha ereditato solo il nome. Grace oggi ha 27 anni e un notevole lato artistico e spiccati interessi nel mondo umanitario, proprio come la principessa Grace Kelly. Nata in California dove ha frequentato le scuole cattoliche St. Margaret’s Episcopal School e JSerra High School per trasferirsi in seguito a New York, ha esordito come attrice nel 2016 con la serie TV americana Jay & Pluto nel ruolo di una cassiera. Dopo un anno ha recitato nel cortometraggio The Scarlett M e nel 2019 attrice protagonista nel film Cicada presentato all’ultimo Tribeca Film Festival.Segue la carriera di cantante con il suo primo singolo Fearless pubblicato nell’aprile 2018.

“Saluta tua figlia” urlò la madre al principe Alberto

È il modo con cui la primogenita del principe di Monaco è stata svelata al mondo poiché il sovrano monegasco si trovava a un convegno quando Tamara Rotolo, che alla figlia non ha mai nascosto la verità, si è palesata innanzi, nel 1993. Come ogni buona dinastia reale che si rispetti, anche i Grimaldi hanno collezionato, a quanto pare quasi in ogni generazione negli ultimi 100 anni, natalità fuori dal matrimonio.

Venuto a conoscenza della nascita, sembra che, inizialmente, Alberto abbia rifiutato di riconoscere la figlia, smentito successivamente da un test del dna. I bambini fuori dal matrimonio non sono in linea con la successione al trono monegasco ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione di Monaco, che specifica che solo i discendenti “diretti e legittimi” del monarca di Monaco (o dei fratelli del monarca) possono ereditare il trono. Ma dal 2006, come accennato sopra, Grace è stata riconosciuta da Alberto e dall’intera casa reale tant’è che oggi frequenta abitualmente tanto il principato quanto i familiari intrattenendo, come ha rilasciato la bellissima attrice in un’intervista a VanityFair nel 2015, un ottimo rapporto con il padre.