Ha passato molte tragedie, la sua vita è stata segnata da drammi, ma Lory Del Santo a testa alta sta provando a rialzarsi. Dopo l’ultimo evento traumatico accaduto (il suicidio del figlio Loren), la showgirl ha trovato qualcosa che la distrae dai brutti pensieri. Non solo. Nel cassetto ha anche un sogno che sta provando a realizzare.

Una vita drammatica quella di Lory Del Santo

Non dev’essere facile per Lory Del Santo affrontare la vita giorno per giorno dopo tutto quello che ha dovuto passare. Il tragico avvenimento del 1991 torna sempre a far capolino tra i ricordi della showgirl.

Nel marzo di quell’anno, a soli 4 anni, morì il figlio Conor, nato nell’agosto 1986, precipitando da un grattacielo a New York. Il bambino era il frutto dell’amore tra Lory ed Eric Clapton. L’opinionista ha, successivamente, avuto altri 2 figli, da diverse relazioni: Devin e Loren. Un altro dramma della sua vita è stata la morte del terzogenito, morto suicida a Miami lo scorso anno.

Provare a rialzarsi

Si sta dando da fare la showgirl per provare a rialzarsi e a tornare a vivere dopo la tragedia del figlio Loren. Uno dei modi con il quale riesce a evitare i brutti pensieri è non stare mai ferma.

Al settimanale Nuovo, Lory Del Santo ha confessato: “Ferma mai. Bisogna muoversi: il movimento è l’unica medicina per sopravvivere ai traumi“. E ha detto ancora: “Curare il corpo è il primo passo per curare l’anima“. Anche se non è sempre facile: “Certo, a volte non hai le forze e allora prendi farmaci: è la via più facile“. “I tranquillanti, però, non ti curano. E lo dico per esperienza personale, ogni volta che ho avuto un problema mentale mi sono fermata, ma così facendo ho solo aggravato la situazione“, ha concluso la Del Santo.

Presto in tv

È l’amore per se stessi che aiuta ad andare avanti, per la showgirl. Anche il lavoro può servire, come ha dimostrato lei stessa ed è per questo che presto sarà di nuovo in tv: “Salvo imprevisti, torno da Piero Chiambretti in #CR4 – La Repubblica delle Donne, in onda alla fine di ottobre su Rete4“. Nonostante il lavoro, l’attività fisica e la cura per la propria persona, purtroppo gli eventi che hanno segnato la vita non si dimenticano. A tal proposito, Lory Del Santo qualche mese fa ha dichiarato: “Il vero problema è che non possiamo mai dimenticare niente“. Con la giornalista di Nuovo è tornata a ribadirlo: “Ti ricordi sempre solo le cose che ti hanno fatto soffrire di più“. In ogni caso, una consapevolezza nella sua vita c’è: “Però oggi sono felice, perché ho capito come convivere con il male. Il dolore esiste e bisogna imparare a farci i conti, restando presenti a se stessi“.

Il sogno nel cassetto

Ha un desiderio recondito Lory Del Santo che ha svelato al settimanale, ovvero quello di prendere in affido una bambina. “Non ho ancora avviato le pratiche perché devo capire bene come fare“, ha detto la showgirl, e ha continuato: “Ma mi piacerebbe davvero tanto occuparmi di una bambina“. Infine, ha aggiunto: “Io amo le donne: adoro guardarle, mi piacciono i capelli da pettinare e i corpi da vestire“. Lory sarebbe, quindi, pronta ad avere una figlia femmina, seppur in affido?

Il rapporto con il secondogenito

Nell’intervista la showgirl non ha fatto alcun riferimento, almeno esplicitamente, al secondogenito Devin. Con il suo secondo figlio, nato nel 1991 dalla relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi, non avrebbe un bel rapporto. La Del Santo nel maggio dello scorso anno aveva, infatti, rivelato a Pomeriggio Cinque che nell’agosto del 2017 Devin le ha detto: “Ok, da oggi non ti parlo mai più“. L’ex concorrente del GF Vip non ha specificato se tra loro ci fosse stata una discussione, ha solo aggiunto: “Spero che questo ‘mai più’ non voglia dire ‘per sempre’“. Infine, aveva concluso: “Non voglio essere triste perché penso che ogni persona debba fare le sue scelte e vivere i momenti particolari della propria esistenza. Però non pensavo che questo periodo sarebbe durato così tanto“. Non è chiaro se i due si siano chiariti in quest’ultimo anno.

