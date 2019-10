“Felicità” non è più “un bicchiere di vino con un panino” come cantava Al Bano, o meglio, non lo sarà per i fan più accaniti ora che le indiscrezioni che si sono fatti insistenti negli ultimi mesi si sono rivelate veritiere. Al Bano e Romina Power tornano insieme sul palco di Sanremo, come nel 2015 e come in passato, quando giovani, belli e innamorati incantarono l’Ariston e l’Italia intera.

Al Bano e Romina insieme a Sanremo

È cosa fatta ormai! I due torneranno a cantare insieme e lo faranno proprio dove tutto è cominciato; durante il Festival di Sanremo. A raccontarlo è stato proprio Al Bano in un’intervista rilasciata per il settimanale Di Più: “Per me e Romina c’è Sanremo in ballo” ha dichiarato, spiegando che: “Ne stiamo parlando, stiamo studiando la situazione, stiamo valutando quale canzone potremmo portare.

È un periodo di grande fermento”.

I due da tempo hanno ripreso ad esibirsi insieme in un lungo tour mondiale che toccherà alcune tappe anche negli Stati Uniti.

Le perplessità di Romina

Al Bano ha però confidato che nonostante la partecipazione sia cosa ormai fatta, Romina Power ha delle perplessità, il motivo? La competizione. “Lei non ama molto la gara, la competizione, il brivido del confronto con altri concorrenti, quel brivido che per me invece è vita” ha raccontato Al Bano volendo comunque tranquillizzare i fan affermando: “Comunque ci stiamo lavorando”.

Il leone di Cellino San Marco ha anche detto di essere stato allettato al pensiero di partecipare per via della conduzione assegnata ad Amadeus. “È un amico, mi fido di lui”, Al Bano ha detto di voler aspettare che tutti i dettagli della 70esima edizione del Festival siano messi a punto ma comunque non vede l’ora.