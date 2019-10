La piccola Avah Parkins, una bimba di 9 anni del Kansas, ha un grande cuore. Un giorno, tornando a casa da scuola ha assistito a un episodio di bullismo nei confronti di un suo compagno. Così ha deciso di fare qualcosa per aiutarlo, insieme a sua madre hanno fatto una bella sorpresa al bambino.

Il post della mamma di Avah, la bimba dal cuore d’oro

A rendere nota la storia che ha visto protagonisti Avah, una bambina del Kansas di 9 anni, e un suo compagno di scuola è stata la mamma della piccola, Shannon Parkins. Tramite un post su Facebook, la signora Parkins ha raccontato ciò che è accaduto a sua figlia: “Combatto costantemente una battaglia in salita, cercando di educare i miei figli a essere persone oneste, leali e premurose“, inizia così la narrazione della madre.

Poi continua: “Sono le volte come questa che mi fanno capire che sto facendo un buon lavoro!!“.

Il bambino preso in giro per le sue scarpe vecchie

Qualche giorno fa, Avah, tornata a casa da scuola, ha raccontato alla madre la scena alla quale aveva assistito. La signora Shannon ha scritto: “Avah mi ha parlato di un ragazzo della sua scuola le cui scarpe stavano cadendo a pezzi“.

La piccola aveva visto dei bulli prendere in giro il bambino: “La gente lo prendeva in giro e lei gli ha chiesto perché non avesse delle scarpe nuove“. Il compagno le ha risposto “che i suoi genitori dovevano comprare generi alimentari e pagare le bollette, non gli rimanevano soldi per delle scarpe nuove“.

La sorpresa per il compagno di scuola

La madre di Avah, intenerita dal racconto della figlia, le ha fatto una proposta. “Ho guardato Avah e le ho chiesto se voleva prendergliene un paio, ha detto di sì…“. Passato il weekend scorso, i bambini sono tornati a scuola: “È passato il fine settimana, l’ho presa a scuola ieri e lei mi ha detto ‘taglia 4’, le ho chiesto di cosa stesse parlando…“, ha scritto ancora Shannon Parkins nel suo post dell’1 ottobre.

La piccola le ha risposto: “Della sua misura di scarpe“. Non aveva dimenticato della sorpresa. La madre ha concluso scrivendo: “Il mondo è così pieno di odio, abbiamo bisogno di più anime come quella di Avah!“. Così, il giorno seguente, la bambina ha portato le scarpe nuove a scuola e le ha messe di nascosto nello zaino del compagno con un bigliettino (come si vede nella foto pubblicata dalla signora Parkins. La storia, ripresa anche da Kake News, stazione televisiva del Kansas affiliata alla ABC, sta facendo il giro dei social network scaldando i cuori degli americani.

Immagine in evidenza: Le scarpe donate da Avah al compagno. Fonte: Shannon Parkins/Facebook