Cambiano i conduttori e le reti tv ma L’isola dei famosi riesce a trovare sempre uno spazio all’interno dei palinsesti televisivi. La trasmissione che tiene compagnia agli italiani da diversi anni ormai, sta arrivando alla 15esima edizione.

Andrà in onda su Canale 5 e a condurla sarà nuovamente Alessia Marcuzzi. Manca ancora l’annuncio ufficiale dei partecipanti al reality, eppure cominciano già a circolare le prime indiscrezioni. Alcuni rumors vedrebbero infatti Eleonora Giorgi tra i partecipanti dell’Isola 2020.

Le voci sulla Giorgi naufraga si fanno insistenti

La popolare attrice romana non è una debuttante né in fatto di reality né tantomeno in trasmissioni tv.

In molti se la ricorderanno tra i protagonisti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Qualche anno fa è stata anche tra i concorrenti della trasmissione Ballando con le stelle mentre più recentemente è comparsa spesso tra gli opinionisti di Live – Non è la D’Urso. Tuttavia pare che per le ambizioni televisive di Eleonora Giorgi non si fermino qui. Stando a quanto ha riportato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Eleonora Giorgi sarebbe una dei prossimi naufraghi. Pare infatti che L’isola dei famosi sia un piccolo sogno nella cassetto che l’attrice ha intenzione di fare avverare.

E intanto spuntano altri due nomi

La Giorgi è solo il primo di diversi nomi che ruotano intorno alla trasmissione di Alessia Marcuzzi.

Su alcuni blog che si occupano di televisione si parla anche di Jack Vanore e Maria Monsè. Per chi non lo conoscesse, Jack Vanore è un opinionista di Uomini e donne che di recente sul suo profilo Instagram ha manifestato il suo interesse nei confronti del reality show. Anche la valletta Maria Monsè ha affermato di essere interessata all’Isola; in un’intervista al settimanale Lei ha espressamente detto: “Se mi piacerebbe partecipare ad un altro reality show? Sì certo, vorrei partecipare a L’sola dei famosi“.

A questo punto la domanda da porsi è: saranno tutti accontentati? Per scoprirlo bisogna solo aspettare.