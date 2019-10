Non è piaciuta molto ad Angela Cavagna l’intervista di Barbara d’Urso all’ex marito Orlando Portento a Pomeriggio 5. La soubrette ha deciso infatti di querelare sia lui che la conduttrice per quanto emerso nel corso della trasmissione: l’agente l’avrebbe accusata di averle sottratto i risparmi e ha parlato anche della denuncia per stalking. Cavagna ha deciso di non farla passare liscia all’ex e alla d’Urso, che dopo la battaglia legale con Selvaggia Lucarelli si trova di nuovo nei guai.

Barbara d’Urso querelata da Angela Cavagna

La soubrette ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a seguire le vie legali a Di Più. “Portento ha raccontato un sacco di menzogne“, accusa l’ex moglie, “In particolare, la cosa più grave è stata quella dello stalking.

Stava lì a ripetere ‘È un’infamia’. Barbara d’Urso gli ha detto: ‘Tu sei stato denunciato per stalking’. Ma gli avrebbe dovuto dire: ‘Tu sei stato condannato per stalking‘”.

Angela Cavagna non è molto contenta della performance della conduttrice: “C’è una bella differenza tra essere denunciato e condannato, la d’Urso avrebbe dovuto verificare, informarsi. Lui è stato condannato, ci sono le sentenze“. La denuncia a Portento, racconta, è stata presentata per le minacce rivolte alla sua famiglia.

L’intervista di Orlando Portento

“Io non sono mai stato innamorato“, aveva detto Portento a Barbara d’Urso, spiegando che l’avrebbe fatta vivere a casa sua senza spese di affitto.

Sulle accuse di stalking, l’agente aveva commentato: “È stata l’infamia.. Secondo voi uno fa stalking scappando? Arriva la Cavagna, io ero costretto a uscire di casa per non vederla“.

Angela Cavagna però non sembra dello stesso avviso: “È dal mio conto corrente che partivano i soldi per pagare il mutuo della casa di Genova. Lui dice che me l’ha intestata, facendo credere che l’ha comprata. Non è vero: la casa l’ho acquistata io, a metà degli anni Novanta“.

Sullo stalking, l’ex valletta di Striscia replica: “Io l’ho denunciato quando ha iniziato a offendere e a minacciare non più solo me, ma anche mio padre, che all’epoca aveva 80 anni, e mia madre, che ne aveva 78“. La conduttrice è finita quindi nel fuoco incrociato dei due ex, che sembrano non lasceranno cadere la questione.