Aida Yespica, venezuelana, mamma, modella e show girl si è fatta strada nel mondo dello spettacolo italiano e si è imposta al pubblico nostrano come concorrente dei più famosi reality della nostra tv.

Dopo averla vista nei panni di naufraga per l’Isola dei Famosi, la Yespica è stata anche tra gli inquilini del Grande Fratello Vip 2 anni e fa. E quella a quanto pare è destinata a rimanere l’ultima sua esperienza per i reality. Lo ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Ora, dove ha anche parlato del suo vero sogno nel cassetto.

Niente più reality, però…

L’ultima volta un reality show ha messo a repentaglio la sua storia d’amore con Geppy Lama, relazione che ha subito notevoli scossoni, nonostante un primo recupero alla sua uscita dalla Casa.

Alla seconda edizione del Grande Fratello Vip Aida Yespica è addirittura arrivata in finale, contendendosi la vittoria con Daniele Bossari. Un’esperienza di cui conserva il ricordo e che paragonata all’Isola è stata una passeggiata. “L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata sicuramente diversa rispetto a quella dell’Isola dei Famosi…Diciamo che è stata sicuramente un bel po’ più rilassante” ha dichiarato la modella.

Tuttavia Aida sembra aver detto basta a questo tipo di format.

Anche se si dice pronta a considerare nuove offerte per la tv. “Con i reality ho chiuso, ma se mi verranno fatte delle proposte che mi intrigano tornerò in Tv…“. Starà forse facendo riferimento ai talent? Chissà che presto non a si ritrovi nel cast di Un Ballando Con Le Stelle o Amici Celebrities. Intanto lei continua ad incantare i follower con gli scatti very hot.

Il sogno nel cassetto di Aida

Aida Yesipica in una chiacchierata amichevole si è aperta, confidando tutti i suoi desideri più reconditi, come quello di un secondo figlio.

In particolare ha parlato del sogno di vedere finalmente tornare la pace nel suo paese, il Venezuela, dilaniato attualmente da una guerra civile che ha messo tutta la popolazione in ginocchio.