La domenica pomeriggio di Canale 5 è stata targata “Barbara d’Urso e Massimo Lopez“. L’amicizia tra i due e il feeling si è visto già dal camerino, quando hanno cominciato a giocare, e poi anche in puntata, quando si sono lanciati in un ballo un po’ pazzo.

In diretta dal camerino

Lopez si prepara alla trasmissione nel suo camerino quando una piccola incursione della d’Urso diventa subito una gag. “Vorresti stare sul divano con me?“, chiede la d’Urso. Un Lopez, preso leggermente in contropiede, non ha dubbi e risponde di sì. “Cosa faresti sul divano con me?“, chiede ancora la conduttrice.

“Farei una bella, grande, sonora… chiacchierata“. “Io non faccio sesso da tanto tempo, lo dicono tutti i giornali“, dice ironica la d’Urso.

La d’Urso condivide sui social il video e scrive: “Sicuri di voler sapere cosa vorrebbe fare lì sul divano del mio camerino?!?“, e intanto il video spopola su Instagram.

Balletto in trasmissione

Quando Lopez arriva nello studio di Barbara d’Urso l’aria subito si scada e i due si lanciano in un ballo di coppia improvvisato: “Lo amo perché non sapeva che avrei fatto questa cosa“, ride la conduttrice, “Amo quando i miei ospiti sono stupidi come me“.