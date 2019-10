Ciro Ferrara ha partecipato ad Amici Celebrities ed è stato eliminato durante la puntata del 5 ottobre scorso. Una piccola ‘delusione’ che non intacca la sua immensa gioia per la gravidanza della figlia, Benedetta Ferrara, che lui stesso ha annunciato nel corso della trasmissione. Lei è la primogenita dell’ex calciatore e hanno sempre avuto un rapporto di grande complicità, come dimostrano gli scatti postati sui social. Ma ci sono tante altre cose da scoprire sul suo conto.

Chi è Benedetta Ferrara

Benedetta Ferrara è la prima figlia di Ciro Ferrara, storico volto del calcio che ha svelato di essere in attesa di diventare nonno ad Amici Celebrities.

Classe 1990, è laureata in Management dell’informazione e comunicazione aziendale, e sui social non ha dato particolari indicazioni sulla sua vita personale.

Non sembra amare particolarmente le luci della ribalta, e su Instagram il suo profilo appare blindato. La sola informazione che emerge è il suo impiego presso una boutique di Torino, ma nulla di più.

Benedetta Ferrara è la primogenita dell’ex calciatore, nata dal suo matrimonio (finito nel 2017) con Paola Pallonetto. Ha 2 fratelli, Paolo e Giovanbattista.

Ciro Ferrara pronto a fare il nonno

Ferrara è diventato papà all’età di 23 anni, come lui stesso aveva rivelato nel corso di un’intervista a Verissimo, e nel 2019 ha fatto il suo dolcissimo annuncio negli studi di Maria De Filippi: è pronto a fare il nonno.

La sua gioia non è passata inosservata, e con la sua dichiarazione ha fatto un piccolo ‘strappo alla regola’ di riservatezza imposta sulla bella notizia: “Lo dico – ha dichiarato visibilmente emozionato davanti al pubblico del talent – anche se lei mi aveva chiesto di non far trapelare la notizia prima dei tre mesi di gravidanza, ma sono così felice che dovevo dirlo“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Ciro Ferrara, dimensioni modificate