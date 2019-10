Tra gli ospiti della scorsa puntata di Live Non è la d’Urso anche Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini, che sono stati protagonisti del segmento delle “5 sfere” dove si sono confrontati con 5 opinionisti. Tra questi Eva Robin’s, con la quale Sgarbi ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale a 3, con un’attrice ormai morta.

La rivelazione choc davanti alle telecamere

Durante la trasmissione condotta da Barbara d’Urso non sono mancati attacchi ai 2 protagonisti del dibattito, ma anche commenti di apprezzamento. Tra questi anche quelli di Eva Robin’s, che ha applaudito il critico d’arte per aver ammesso pubblicamente di aver avuto relazioni con transessuali: “Ammiro il tuo fegato, sei uno dei pochi ad ammettere di essere stato con transessuali”.

Sgarbi ha così approfittato della presenza dell’amica per svelare che una volta ha avuto un rapporto a 3 con un’attrice molto famosa, ormai già morta. “Quella sera andammo con una donna straordinaria, celeberrima, famosissima. Io ebbi un rapporto con lei, attraverso il “lui” che è lei. Non si può dire chi sia ma era più famosa di tutti noi, una delle più famose donne italiane”.

Le reazioni degli ospiti e dei social

La rivelazione di Sgarbi ha ovviamente lasciato sbigottiti gli ospiti, tra cui la Mussolini che ironicamente ha detto “Quello non era un trenino, era un tir”.

La stessa Eva ha confermato l’accaduto: “Siamo andati in albergo quella notte, mica siamo rimasti nel parco. Ho condiviso con Vittorio questa esperienza”.

Nel frattempo sui social è scattato il toto-nome per risalire alla donna di cui il critico parlava. Molti su Twitter hanno fatto il nome di Marina Ripa di Meana, con cui Sgarbi ha anche avuto una relazione, ma la donna è mancata solamente lo scorso anno e non 5 anni fa come dichiarato dall’uomo. Altri pensano si trattasse di Moira Orfei, amica di Barbara d’Urso.