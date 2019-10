Dramma a Chieri: questa mattina un’auto ha travolto diversi bambini davanti a un asilo nido, il “la casa nel bosco”. i piccoli coinvolti nell’incidente sembrano essere 5: dei 3 che sono stati portati immediatamente in ospedale uno è in codice rosso, uno in codice giallo e uno in codice verde.

La macchina era parcheggiata in salita

L’auto era parcheggiata in lieve salita e tutto a un tratto ha cominciato a muoversi: nella discesa verso il basso ha travolto 3 bambini che sono stati immediatamente soccorsi. Uno di loro è in codice rosso.

L’auto, a quanto pare, è una Toyota Land Cruiser di proprietà di un papà che stava accompagnando il figlio a scuola.

I carabinieri sono sul posto e stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto.

Il bimbo più grave è in prognosi riservata

A quanto pare il Suv che ha causato l’incidente è intestato a una delle titolari della scuola e viene solitamente usato dal fratello di quest’ultima.

Critiche le condizioni di uno dei bambini: questo, di due anni e mezzo, ha riportato un politrauma e diverse lesioni in zone cruciali come cranio, addome e torace. Con ogni probabilità verrà sottoposto a intervento chirurgico e la prognosi è rimasta riservata.

Secondo le prime ipotesi il freno a mano era tirato male e per questo non ha funzionato.