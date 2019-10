Che fine hanno fatto Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini? Sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Ancora molto innamorati e affiatati, i due vivono una vita lontana da troppi riflettori. Lui ha messo da parte la carriera da attore per dedicarsi a un’altra sua grande passione, sempre affine, però, con il mondo della tv. Lei, invece, prima di tornare sul piccolo schermo aveva deciso per un lavoro completamente diverso da quello precedente.

Gli albori di Flavio Montrucchio

Nato a Torino nel maggio del 1975, Flavio Montrucchio si diploma e tenta sin da subito la carriera di promotore finanziario.

Il suo desiderio era quello di entrare a far parte del mondo del lavoro immediatamente dopo essersi diplomato. Un giorno, però, la sua vita cambia inaspettatamente: mentre lavorava come barista in una discoteca, viene notato da uno dei produttori del Grande Fratello. Così, nel 2001, entra come concorrente nella Casa più spiata d’Italia e ne esce vincitore. A quel punto, decide di abbandonare il precedente lavoro per iniziare a studiare recitazione. Dopo aver partecipato al reality show entra a far parte del cast di Centovetrine. Per 5 anni ha recitato nella fiction e, in seguito, si è dedicato al teatro.

La carriera da attore messa da parte

Montrucchio ha recitato in diversi musical e in serie tv. Sono stati anni di successi per l’attore, che, però, ha ricevuto anche qualche delusione; come quando ha fatto un provino per un film di Ferzan Ozpetek ma non è stato mai richiamato. L’anno scorso, ospite a Verissimo, aveva confessato di essere stanco di recitare, in quanto questa professione non gli regalava più le soddisfazioni di un tempo. Aveva detto: “Non voglio più fare l’attore, sono già due anni che non recito più“. Inoltre, aveva un grande desiderio: “Mi piace la conduzione, vorrei fare più tv.

Mi piacerebbe condurre un quiz“. Chissà che il sogno di condurre un quiz non si realizzi presto, intanto, in questi anni, ha portato avanti la carriera di conduttore.

Flavio Montrucchio ha debuttato nei panni di presentatore allo Zecchino D’Oro, affiancato da Cristel Carrisi. In seguito, ha condotto il reality show 4 mamme, in onda su Fox Life. E, da quest’anno, ha le redini del programma su Real Time, Primo Appuntamento. Come si intuisce dai suoi social, l’ex gieffino sembra proprio portato per fare il presentatore: gli piace molto scherzare e far ridere i propri follower.

L’amore con Alessia Mancini

Proprio in tv, Flavio Montrucchio ha trovato l’amore. Durante una puntata di La sai l’Ultima, ha conosciuto Alessia Mancini. Da quel momento, i due non si sono più lasciati. Nel 2003 si sono sposati e nel 2008 sono diventati genitori di Mya, successivamente, nel 2015, è nato il loro secondogenito, Orlando. Dopo tanti anni sono ancora molto affiatati, come dimostrano anche sui social network e nelle poche occasioni pubbliche alle quali presenziano.

Da velina a wedding planner

Anche la vita di Alessia Mancini è molto cambiata dai suoi albori. La showgirl classe 1978, infatti, aveva debuttato nel mondo della televisione a Non è la Rai. Successivamente era approdata come velina a Striscia la Notizia, continuando, nel frattempo, a studiare danza e recitazione. Ha partecipato come concorrente a diversi programmi come La Talpa. A un certo punto, però, ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e abbandonare la luce dei riflettori. Ha preso la decisione, nata quasi per gioco, di modificare completamente la propria carriera. La Mancini, dedicandosi al mestiere di wedding planner, ha accettato una sfida ardua che è iniziata, come una passione, organizzando matrimoni di altri. Per l’ex showgirl, questa è diventata una vera e propria professione, che probabilmente le permette di poter trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Un hobby coltivato con una sua amica che è diventato quindi un lavoro, finché non l’ha interrotto per partecipare a L’Isola dei Famosi. In seguito all’esperienza in Honduras, le è stata affidata la conduzione su TV8 di In salotto. Un programma in cui la Mancini dispensava consigli pubblicitari e introduceva le trasmissioni in programma, cercando di entrare in empatia con i telespettatori.

Immagine in evidenza: Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Fonte: Flavio Montrucchio/Instagram