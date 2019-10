È un momento d’oro per Francesco Monte: dopo essere stato per anni solo e sempre il “bello e impossibile” nonché il sempiterno concorrente da reality show, oggi l’ex tronista ha avuto modo di cimentarsi in qualcosa di diverso. Con Tale e Quale Show ha mostrato di saper fare molto più del semplice sedersi su un trono finto.

L’uomo dai mille volti

Prima Ed Sheeran, in seguito Mahmood, poi Tommaso Paradiso, poi Cesare Cremonini. Nel programma di Carlo Conti, Francesco Monte ha dato modo di scoprire le sue doti recitative e canore ed ha dimostrato di avere un vero e proprio talento.

Le sue performance non sono state apprezzate all’unanimità ma hanno sicuramente colpito.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesco Monte ha parlato di come sia stato difficile, da bambino, superare determinate insicurezze: “Ero molto insicuro. – rivela – Infatti ho imparato ad accettare molto tardi di essere un bambino troppo alto con la pancia”. Questo si è riflettuto sulla sua vita da adulto e proprio per questa ragione, dopo essere uscito da Uomini e Donne, ha deciso di partecipare a un corso di recitazione. Quell’esperienza gli ha permesso di avere molta fiducia in se stesso.

Gli “esordi canori” da adolescente

Per quanto riguarda la passione per il canto, risale alla sua infanzia: “L’apice l’ho raggiunto da adolescente quando cantavo le canzoni dei Take That imitando le singole voci di tutti e cinque i componenti”.

Da quei giorni sono passati parecchi anni, ma finalmente a Francesco Monte è stato concesso un palcoscenico. Speriamo di rivederlo presto cimentarsi in una performance artistica!