Belén Rodriguez cambia look e incassa tantissimi complimenti dai suoi follower. Su Instagram, la conduttrice ha postato 3 foto in bianco e nero che mostrano il suo cambiamento e sotto si leggono moltissimi commenti pieni di ammirazione.

Belén Rodriguez cambia taglio di capelli

I follower abituati a vederla sempre con i capelli contrassegnati dalla cosiddetta “riga al centro” dovranno farsene una ragione e abituarsi a una Belén Rodriguez diversa. La conduttrice “ci ha dato un taglio” e mostra su Instagram il risultato: a decorare la sua fronte adesso c’è una bella frangia.

Che sia solo un look studiato per uno shooting? Non è dato scoprirlo, solo i prossimi post sveleranno se si tratta di un cambiamento “permanente” o solo occasionale, dedicato magari a un servizio fotografico.

In ogni caso, del nuovo look è stata Belén Rodriguez stessa a darne notizia ai suoi follower su Instagram postando 3 foto in bianco e nero e scrivendo nella didascalia: “Cambiare“. Impossibile non notare che il suo look è simile a quello che la showgirl aveva già sperimentato tempo fa, nel 2011.

Il nuovo look di Belén Rodriguez: tanti complimenti per la conduttrice

A quanto pare, in tantissimi hanno promosso a pieni voti il nuovo taglio di capelli di Belén Rodriguez.

Infatti, sotto il suo post si leggono moltissimi commenti in cui i followers manifestano di apprezzare il cambio di look. C’è chi scrive: “Cambiare rigenera sempre e stai benissimo!“. Qualcun altro le rivolge i complimenti con queste parole: “Magnifica! Amo questo taglio!“.

Qualcuno nota poi la somiglianza con una grande attrice italiana che ha portato per molto tempo la frangia e che ha di recente cambiato taglio di capelli, lasciando tutti a bocca aperta alla Milano Fashion Week: Monica Bellucci. Infatti, chi ha notato la somiglianza tra la conduttrice e l’attrice ha scritto: “Sembri Monica Bellucci!!!

Uguale!!!“. Infine, c’è chi ha constatato: “Sei meravigliosa in tutti i modi, non ci sono parole per descriverti!“.