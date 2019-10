Oltre ad essere il giudice di Masterchef e concorrente di Amici Celebrities, Joe Bastianich ha anche la fortuna di avere una moglie “straordinaria“. Si chiama Deanna Damiano ed è la mamma dei suoi tre splendidi figli.

La moglie di Joe Bastianich

Una storia d’amore lunga più di 20 anni, quella tra Deanna Damiano e Joe Bastianich. Convolati a nozze nel 1995, dalla loro storia sono nati tre figli, ovvero Olivia, Miles e Ethan che vivono negli Stati Uniti con la mamma. Quest’ultima, a differenza del marito, non ama molto comparire in televisione e sui social, tanto che riuscire a trovare una foto con la famiglia Bastianich a completo può risultare una vera e propria impresa.

Bionda, occhi chiari e davvero bellissima, in molti la definiscono la “moglie fantasma” di Joe Bastaniach. Come dichiarato nel corso di un’intervista a Verissimo dallo stesso ristoratore, d’altronde, Deanna Damiano non ama molto il mondo dello spettacolo, preferendo invece tutelare la sua privacy. “È una donna generosa e molto riservata. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv – aveva dichiarato Bastianich – Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno. È straordinaria e paziente“.

Il gossip su Nadia Toffa

Una relazione a prova di gossip, quella tra Joe Bastianich e Deanna Damiano. Circa due anni fa, infatti, la cronaca rosa aveva fatto circolare qualche rumors in merito al rapporto fra Joe Bastianich e la tanto compianta iena Nadia Toffa. A tal proposito, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo stesso giudice di Masterchef decise di mettere a tacere tutte le voci, sottolineando come in realtà fossero “solo buoni amici, ci siamo conosciuti anni fa durante un suo programma televisivo e siamo rimasti in contatto“. Anche in quella circostanza la moglie Deanna Damiano non è intervenuta pubblicamente, rivelandosi ancora una volta una moglie forte e sicura della sua relazione con Bastianich.