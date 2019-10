Alessandro compie 18 anni ed entra nel mondo degli “adulti”. Si tratta del figlio di Raoul Bova, nato dal suo primo matrimonio con Chiara Giordano. Naturalmente per festeggiare la famiglia ha organizzato un grande party, a cui hanno preso parte mamma e papà.

Tra gli invitati però è saltata subito all’occhio un’assenza al quanto ingombrante, ossia quella dell’attuale compagna di Bova, la spagnola Rocìo Muños Morales.

2 famiglie per Bova

L’attore Raoul Bova deve dividersi tra 2 famiglie. La prima costruita anni fa con la Giordano, con cui è stato sposato 13 anni, da cui sono nati i figli Alessandro, Sophia e Francesco.

E la seconda con l’attrice e modella spagnola che da qualche anno gli ha dato le piccole Luna e Alma.

Pare, però, che negli ultimi 6 anni in cui è diventata la partner di Raoul, Rocìo non sia mai riuscita ad entrare a far parte del primo nucleo. Possibile quindi che sia questo il motivo per cui l’attuale compagna di Bova non abbia preso parte alla festa dei 18 anni del primogenito dell’attore? A far notare l’assenza e spiegarne le circostanze è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Con Chiara una nuova sintonia

Sul versante “Giordano”, invece, nonostante una separazione sofferta e finita sotto i riflettori, pare che sia tornata la quiete.

Tra Chiara Giordano e Raoul Bova vige una nuova sintonia.

Lo confermano le parole della stessa Chiara, che in questo periodo è stata esposta alle luci della ribalta, in quanto concorrente del talent Amici Celebrities. In occasione di un’intervista la Giordano ha infatti detto: “Siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni“.

L’amore con Rocìo

Quanto all’amore con Rocìo, nonostante la sua assenza e quella delle bambine, alla festa di Alessandro Leon Bova, quello va a gonfie vele.

Innamoratissimi dal 2013, Rocìo e Raoul non parlano ancora di matrimonio, ma sono molto affiatati, non solo nella vita privata ma anche sul set.