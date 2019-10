Chiara Giordano è in un momento d’oro della sua vita: dopo i dolori della spedizione la fatica della ricerca di una rinascita, ora anche grazie ai nuovi impegni televisivi il pubblico sta scoprendo un nuovo volto dell’ex moglie di Raoul Bova.

Amici Celebrities sta mostrando agli italiani che anche la finora riservata ex moglie di uno dei più leggendari playboy all’italiana ha velleità artistiche. Insomma: Raoul Bova non era la sola star in famiglia.

Il ballo e la rinascita

Grazie al ballo è emerso qualcosa che forse all’interno della relazione con l’ex marito non era emerso, e lo ha spiegato in occasione di un’ospitata a Vieni da me con Caterina Balivo: “Da quando ballo mi sento femminile cosa che prima non succedeva.

Forse quando stavo con Raoul questo aspetto era nascosto, spariva”.

Purtroppo Chiara Giordano è stata già eliminata, con il sommo dispiacere di alcune colleghe. Tra queste Laura Torrisi, che a Chi ha rivelato: “Con chi ho legato di più? Con Chiara Giordano. Ma purtroppo è già uscita. Spero nel ripescaggio perché ha una passione vera per il ballo. Bisogna legarla per farla stare ferma!”.

La passione per il ritmo e la danza pare sia stata anche la chiave per conquistare l’ex marito, come ha raccontato a Caterina Balivo: “Eravamo a casa con due amici.

A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea”. Pare che ci sia addirittura un video di quel ballo seducente…