Belen è intervenuta ai microfoni di Mattino Cinque, in collegamento telefonico durante la puntata del 10 ottobre, durante uno spazio dedicato al ruolo dei paparazzi nella vita dei vip. La chiacchierata si è spostata velocemente sul tema del tanto atteso matrimonio bis con Stefano De Martino, che tanto stuzzica il gossip. La risposta della showgirl è stata chiara.

La verità di Belen sulle nozze bis

Federica Panicucci non ha usato mezzi termini per fare la fatidica domanda a Belen Rodriguez: “Il matrimonio bis ci sarà?”. È uno degli interrogativi più caldi sul tavolo della cronaca rosa, da quando la coppia è tornata sui binari di una ritrovata intesa.

La passione c’è e anche i buoni propositi per un amore votato all’eternità, ma i paparazzi fremono all’idea che la showgirl possa tornare presto all’altare, servendo su un piatto d’argento il tanto atteso scoop.

La verità sull’argomento non sembra più un miraggio, alla luce dell’intervento dell’argentina a Mattino Cinque. Nella puntata del 10 ottobre, infatti, ha dato la sua risposta alla conduttrice: “Il matrimonio non è in preventivo, ma se mio marito dovesse chiedermelo e ci fosse questa sorpresa, sarebbe un ‘sì‘”.

Il rapporto della showgirl con i paparazzi

Prima di toccare l’argomento delle nozze con Stefano De Martino, Belen ha avuto modo di trattare uno dei nodi cruciali della sua vita da vip: il rapporto con i paparazzi.

Il pubblico ha spesso assistito a qualche sfuriata della showgirl contro i fotografi, in una escalation di insofferenza all’occhio sempre vigile dei flash. Durante la puntata di Mattino Cinque, si è tirato in ballo il presunto ‘accordo a tavolino’ che alcune celebrities siglerebbero per confezionare scoop ad hoc, notizie ‘su commissione’, insomma.

La Rodriguez – supportata dalla conferma del famoso paparazzo Maurizio Sorge – ha voluto prendere le distanze da queste condotte, precisando di non aver mai concordato alcun servizio che la riguardasse.

Oggi, che sembra essersi allentata la morsa della curiosità sul suo conto (“Non ci sono più fotografi sotto casa“, ha detto), si sente serena e non rimpiange il suo “periodo gossipparo”. Mamma felice nel suo mondo riservato, dunque, forse presto anche moglie bis.