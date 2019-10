Momenti social per Mara Venier che dopo la presentazione della linea Maria Venier per Luisa Viola, si mette ai fornelli per una cena con un ospite speciale: Jerry Calà.

La ricetta di Mara

Il primo video è fatto proprio dalla conduttrice di Domenica In: “Dopo la presentazione, torno a casa e cucino… Per Nicola e per Jerry, ‘nu bell’ spaghettino”. Nicola è ovviamente il marito, con il quale ha festeggiato da poco gli 80 anni della rivista Oggi, tutto sorridenti e innamorati. L’ospite speciale invece è l’attore e icona degli anni ‘80-90, Jerry Calà.

Mara Venier mostra il sugo in pentola e la tavola apparecchiata.

La didascalia della foto svela la ricetta: “Spaghetti tonno…capperi…olive taggiasche….le gioie della vita”. Una ricetta copiata, da quanto “accusa” ironicamente Giorgio Panariello nei commenti.

Il brindisi con Jerry Calà

Nel secondo video pubblicato da Mara Venier, invece, la conduttrice è intenta a rimescolare gli spaghetti, ormai pronti per la tavola. Alla regia adesso c’è Nicola Carraro, ma finalmente fa la sua comparsa anche Jerry Calà, annunciato da un “Indovina chi viene a cena?”. Una bella serata in compagnia dei “miei due mariti”, dice lei, prima di raccontare la ricetta. Questo è il momento per il grande must di Jerry Calà: “Doppia libidine!” e via col gesto che lo ha reso famoso.

A questo punto Nicola ci tiene a mostrare la maglietta di Mara, che raffigura il piccolo nipote Claudio. Probabilmente in questo punto Mara tira un po’ troppo la maglia, cosa che le è valsa il commento hot di Asia Argento: “Scusa l’eccesso di sincerità, ma le tue tette sono proprio il top!”. Jerry Calà intanto si è già buttato sul vino, quindi è tempo di un ultimo brindisi prima che la cena abbia inizio.