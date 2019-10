Che l’amore tra Mara Venier e il suo Nicola Carraro sia solidissimo è evidente. I due di tanto in tanto postano delle foto che li ritraggono insieme e in cui appaiono sempre affiatati, innamorati. Ieri, la nota rivista di gossip e spettacolo diretta dal giornalista Umberto Brindani, Oggi, ha festeggiato il suo 80esimo anniversario e al party non potevano non figurare tra gli invitati i due piccioncini che hanno postato una loro foto insieme.

Foto romantica per Mara Venier e Nicola Carraro

Sempre solari, innamorati e sorridenti: è questo il volto che la coppia mostra più assiduamente. Dopo 13 anni di matrimonio, l’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro non sembra essersi sbiadito neanche un po’.

Tra le altre cose, proprio in occasione del loro anniversario, lo scorso 28 giugno, Nicola Carraro aveva rifatto la proposta a Mara Venier che aveva immediatamente accettato di risposarlo. Segno che il sentimento tra i due è forte, nonostante spesso vivano anche a distanza: lui a Santo Domingo, lei in Italia. Nello scatto postato ieri, entrambi si mostrano elegantissimi e nell’atto di brindare. Sotto la foto, Mara Venier ha scritto un semplice ma, allo stesso tempo, esaustivo “Noi“.

I commenti sotto lo scatto romantico

Sotto la foto romantica postata su Instagram da Mara Venier, sono stati molti quelli che hanno fatto i complimenti alla coppia.

Tra i tantissimi commenti di chi scrive “Meravigliosi“, “Stupendi” e via dicendo, qualcuno elogia il loro amore con queste parole: “Su instagram in molti scrivono NOI sotto ai post, ma devo dire che l’unica coppia che rappresenta il Noi per eccellenza, il più completo, vero, è la vostra. Solo VOI! Tutti gli altri solo apparenza!“.

Qualcun altro coglie l’occasione per fare i complimenti alla celebre conduttrice scrivendo: “Zia Mara sei bellissima, e, da quando sei tu a condurre Domenica In la seguo sempre, non l’avevo mai visto come programma.

Sei la n°1“.