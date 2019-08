È ancora tempo di vacanze per Mara Venier, che si gode la fine di quest’estate in compagnia della sua dolce metà, l’amato Nicola Carraro. La coppia, spesso messa a dura prova dalla distanza, dalla sua residenza in Repubblica Domenicana, si fa le coccole e le condivide con gli affezionati follower.

Ma non tutti gli utenti gioiscono dell’unione baciata dal sole di Playa Minitas. Qualcuno non può fare a meno di lasciare commenti al veleno, ma non c’è niente in questi giorni che possa scalfire la serenità di Mara. La Venier per un istante si spoglia del ruolo di zia d’Italia e risponde a tono.

Lo scatto

Mara e Nicola, in costume abbracciati, sorridono dal bagnasciuga. La Venier pubblica lo scatto con tanto di dedica: “Amore della mia vita“.

Questa immagine e tutte le prove d’amore che la coppia si è scambiata negli ultimi 13 anni di unione, però, a quanto pare non sono bastate.

La reazione di Mara

Mentre in tanti si affrettano a congratularsi con la granitica coppia, e ad augurare loro buone vacanze, c’è chi mette in dubbio la sincerità dei loro sentimenti. Un utente commenta insinuando che la Venier stia al fianco di Carraro solo per un tornaconto personale.

Mara risponde alle insinuazioni

Mara è una persona comprensiva, ma difronte a tali illazioni non riesce a tacere. Immediatamente la conduttrice interviene mandando a quel paese il provocatore e lasciando lui inesistente margine di risposta. La Venier si aggiudica questo match e prosegue le sue meritate vacanze, in attesa di bissare il successo dell’anno scorso con Domenica In.