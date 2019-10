Bianca Guaccero cambia locazione nell’orologio televisivo della Rai.

Detto Fatto cambia infatti orario: da lunedì 14 ottobre il programma del primo pomeriggio va in onda alle 14 anziché alle 14.30, finendo allo stesso identico orario in cui va in onda Vieni da me. Caterina Balivo, c’è un nuovo sceriffo in città!

Balivo sulla cresta, Guaccero in ripresa

Le due more del primo pomeriggio televisivo si trovano ora a scontrarsi direttamente alle 14.

Se da una parte Caterina Balivo macina un ospite esplosivo dopo l’altro e si trova tutti i giorni sulle pagine del gossip per le sue emozionanti interviste, nel team Guaccero le cose non vanno altrettanto bene.

Gaffe e difficoltà a Detto Fatto

La conduttrice ha infatti un rapporto non del tutto rodato con Mariotto e neppure gli ascolti la gratificano particolarmente. Da che le puntate erano 5 alla settimana sono diventate 4, poi l’anticipazione della trasmissione dalle 14.50, poi alle 14.30, poi alle 14.

Persino in fase di preparazione, il programma aveva avuto dei momenti di difficoltà. Uno dei promo girati per la diffusione, ad esempio, vedeva la Guaccero godersi un piatto di pasta con i gamberetti, per poi svenire in quanto allergica.

In molti, afflitti dallo stesso problema, hanno protestato per una presunta mancanza di sensibilità: è stata la Guaccero stessa a scusarsi, spiegando di essere davvero allergica ai gamberetti (e a molte altre cose) e di aver voluto esorcizzare un problema molto grave ridendoci su.